Cuando el verano llega a Córdoba , muchos viajeros repiten los mismos destinos. Sin embargo, existe un pueblo serrano que ofrece ríos cristalinos , calles tranquilas y un ritmo de vida pausado, ideal para quienes buscan descansar de verdad. Se trata de Los Reartes , una localidad del Valle de Calamuchita que se consolida como una alternativa serena y natural.

Reciclaje: guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobación

Fundado en el siglo XVIII, Los Reartes es uno de los pueblos más antiguos de Córdoba y conserva una identidad marcada por casas bajas , calles de tierra y una vida comunitaria tranquila.

A diferencia de otros destinos del valle, aquí no hay centros comerciales ni boliches ruidosos: el atractivo está en la vida simple y en el entorno natural.

Ni Carlos Paz ni Mina Clavero el pueblo tranquilo para pasar el verano en Córdoba (4)

El casco histórico, con su capilla colonial y plazas arboladas, refuerza la sensación de estar en un lugar donde el tiempo corre más lento.

El gran protagonista del verano es el río Los Reartes , uno de los más limpios de la región. Sus aguas claras, playas de arena fina y sectores de poca profundidad lo convierten en un espacio ideal para familias , parejas y viajeros que buscan refrescarse sin aglomeraciones.

A lo largo del río hay zonas tranquilas para pasar el día, leer, caminar descalzo o simplemente descansar bajo los árboles.

Ni Carlos Paz ni Mina Clavero el pueblo tranquilo para pasar el verano en Córdoba (1)

Naturaleza, descanso y actividades suaves

Los Reartes invita a un turismo de bajo impacto. Entre las actividades más elegidas se destacan:

caminatas por senderos serranos,

paseos en bicicleta,

visitas a estancias y almacenes regionales,

ferias artesanales y eventos culturales al aire libre.

Todo se desarrolla a un ritmo calmo, sin apuros ni horarios estrictos.

Ni Carlos Paz ni Mina Clavero el pueblo tranquilo para pasar el verano en Córdoba (3)

Gastronomía local y vida cotidiana

La gastronomía combina platos regionales, parrillas, cervecerías artesanales y casas de té. Muchos restaurantes funcionan en antiguas casonas o patios al aire libre, reforzando el clima relajado del pueblo.

Por las noches, el plan suele ser simple: cenar temprano, caminar bajo el cielo estrellado y disfrutar del silencio serrano.

Cómo llegar y dónde alojarse

Los Reartes se encuentra a pocos kilómetros de Villa General Belgrano, con acceso por rutas asfaltadas.

Ni Carlos Paz ni Mina Clavero el pueblo tranquilo para pasar el verano en Córdoba (2)

El viaje es sencillo tanto para quienes llegan en auto como para quienes combinan ómnibus y traslados locales.

En alojamiento, predominan cabañas, posadas familiares y casas de alquiler rodeadas de verde, muchas con acceso directo al río.