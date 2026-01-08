Ni Carlos Paz ni Mina Clavero: el pueblo tranquilo para pasar el verano en Córdoba

Cuando el verano llega a Córdoba, muchos viajeros repiten los mismos destinos. Sin embargo, existe un pueblo serrano que ofrece ríos cristalinos, calles tranquilas y un ritmo de vida pausado, ideal para quienes buscan descansar de verdad. Se trata de Los Reartes, una localidad del Valle de Calamuchita que se consolida como una alternativa serena y natural.
Fundado en el siglo XVIII, Los Reartes es uno de los pueblos más antiguos de Córdoba y conserva una identidad marcada por casas bajas, calles de tierra y una vida comunitaria tranquila.
A diferencia de otros destinos del valle, aquí no hay centros comerciales ni boliches ruidosos: el atractivo está en la vida simple y en el entorno natural.
El casco histórico, con su capilla colonial y plazas arboladas, refuerza la sensación de estar en un lugar donde el tiempo corre más lento.
Río limpio y playas naturales
El gran protagonista del verano es el río Los Reartes, uno de los más limpios de la región. Sus aguas claras, playas de arena fina y sectores de poca profundidad lo convierten en un espacio ideal para familias, parejas y viajeros que buscan refrescarse sin aglomeraciones.
A lo largo del río hay zonas tranquilas para pasar el día, leer, caminar descalzo o simplemente descansar bajo los árboles.
Naturaleza, descanso y actividades suaves
Los Reartes invita a un turismo de bajo impacto. Entre las actividades más elegidas se destacan:
caminatas por senderos serranos,
paseos en bicicleta,
visitas a estancias y almacenes regionales,
ferias artesanales y eventos culturales al aire libre.
Todo se desarrolla a un ritmo calmo, sin apuros ni horarios estrictos.
Gastronomía local y vida cotidiana
La gastronomía combina platos regionales, parrillas, cervecerías artesanales y casas de té. Muchos restaurantes funcionan en antiguas casonas o patios al aire libre, reforzando el clima relajado del pueblo.
Por las noches, el plan suele ser simple: cenar temprano, caminar bajo el cielo estrellado y disfrutar del silencio serrano.
Cómo llegar y dónde alojarse
Los Reartes se encuentra a pocos kilómetros de Villa General Belgrano, con acceso por rutas asfaltadas.
El viaje es sencillo tanto para quienes llegan en auto como para quienes combinan ómnibus y traslados locales.
En alojamiento, predominan cabañas, posadas familiares y casas de alquiler rodeadas de verde, muchas con acceso directo al río.