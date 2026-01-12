Las máximas autoridades de la Policía de Córdoba se sometieron a un narcotest: cómo salieron los resultados

Este lunes, las máximas autoridades de la Policía de Córdoba se sometieron a la prueba narcotest . El objetivo del procedimiento era determinar la posible presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales en funcionarios.

La medida fue dispuesta por el ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros, en la Jefatura de Policía con la presencia del Jefe de Policía Comisario General Marcelo Marín, subjefes y directores generales. Se dispuso la realización de un test sorpresivo a la totalidad de los integrantes del Estado Mayor Policial para determinar presencia de alguna droga ilícita.

El método utilizado por el personal de salud de la fuerza para tomar muestras a los integrantes del Estado Mayor consistió en un “análisis toxicológico de orina para sustancias psicoactivas, además de un muestreo extra de saliva”.

Esta medida fue estipulada en el artículo 66 de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana la cual fue promovida por el Gobernador Martín Llaryora, y sancionada el 19 de diciembre de 2023, según confirmaron fuentes provinciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los resultados, supervisado y constatado por el Comisario Médico Gabriel Bosque (Policlínico Policial), confirmaron que la totalidad de análisis dieron negativo.

El procedimiento fue quien suscribió los resultados en el marco de lo establecido en la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

Tras el procedimiento, el jefe de Policía señaló que la decisión fue informada minutos antes del inicio de una reunión y la calificó como “oportuna y necesaria”.

“En esta Policía, quien no entienda y acate las reglas tendrá poco futuro”, añadió.

Por su parte, el ministro Quinteros afirmó que la iniciativa se enmarca en un proceso de transformación institucional de la fuerza: “La Policía de Córdoba evoluciona y cambia paradigmas para fortalecer el profesionalismo y la transparencia. Someterse a este tipo de controles es una obligación de quienes tenemos responsabilidades en materia de seguridad”.