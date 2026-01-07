Tras el show en Córdoba, la Justicia reactivó el juicio contra Pity Álvarez: qué pasará el 10 de febrero

El caso quedó estancado porque el artista no estaba en condiciones mentales. Sin embargo, la Justicia analizó su último recital y volvió a llamarlo.

La Justicia llamó al Pity Álvarez luego de verlo en su show en Córdoba.

El regreso de Pity Álvarez a un escenario no fue solo un hecho artístico. El show que brindó en diciembre en Córdoba, ante más de 30 mil personas, tuvo como resultado consecuencias directas en su situación judicial. Ahora, un giro inesperado en la causa que lleva años estancada, tendrá un nueva instancia el 10 de febrero.

A partir de esa presentación pública, la Justicia resolvió ordenar una nueva junta médica para evaluar si el músico se encuentra actualmente en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz en 2018.

El recital pasó a ser considerado un elemento relevante dentro del expediente y abrió interrogantes sobre una posible evolución en su estado de salud mental.

Un juicio suspendido y una causa que vuelve a moverse El proceso judicial contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está suspendido desde hace años, luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que Álvarez no estaba en condiciones de ser juzgado debido a una incapacidad mental vinculada a su cuadro psiquiátrico.

Sin embargo, la imagen de Pity arriba del escenario mientras cantaba e interactuaba con el público, reactivó el debate en tribunales. Para la Justicia, ese episodio amerita una revisión actualizada de su estado psíquico y obliga a replantear si la suspensión del juicio sigue siendo válida.