16 de enero de 2026 - 10:31

Argentina aceptará la Green Card como documentación válida para el ingreso de turistas y hombres de negocios

La Dirección Nacional de Migraciones anunció que aceptará las residencias permanentes de Estados Unidos como documentación suficiente para ingresar a la Argentina bajo las categorías de “Turista” y “Hombre de negocios”.

Apurados: ¿cómo funciona Migraciones Express?
Migraciones endureció las exigencias a extranjeros para evitar el ingreso de delincuentes
Migraciones endureció las exigencias a extranjeros para evitar el ingreso de delincuentes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Gobierno nacional anunció una nueva medida destinada a facilitar el ingreso de turistas y potenciar los negocios internacionales en la Argentina. A través de la Dirección Nacional de Migraciones, se resolvió dejar de exigir visa a ciudadanos de China, India y República Dominicana que cuenten con green card estadounidense.

La Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, anunció que aceptará las residencias permanentes de Estados Unidos (Green Cards) como documentación suficiente para ingresar a la Argentina bajo las categorías de “Turista” y “Hombre de negocios”.

La decisión amplía un beneficio que ya alcanzaba a quienes poseían visa vigente de Estados Unidos y permitirá que más de 4 millones de personas puedan viajar al país de manera más ágil, reduciendo trámites y tiempos en la planificación de sus viajes, celebró en sus redes Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde el organismo explicaron que, si bien el Decreto N° 892/16 y sus normas complementarias regulan las Autorizaciones de Viaje Electrónicas (AVE) para titulares de visados, las Green Cards ofrecen un nivel de garantía superior. Esto se debe a que son otorgadas tras rigurosos procesos de seguridad y evaluación por parte de las autoridades estadounidenses.

La medida se fundamenta en la confianza en los estrictos mecanismos de control aplicados para la emisión de residencias permanentes legales en Estados Unidos, considerando que sus titulares cumplen con condiciones suficientes para ingresar al país sin necesidad de requisitos migratorios adicionales.

A través de esta actualización normativa, la República Argentina reconoce oficialmente las tarjetas de residencia permanente de Estados Unidos como documentación alternativa al visado. El objetivo es simplificar los trámites migratorios, facilitar el ingreso de viajeros y fortalecer los vínculos comerciales y turísticos, sin resignar los altos estándares de seguridad.

