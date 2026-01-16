San Martín: la ciudad sigue creciendo hacia el noroeste con un nuevo barrio.

La urbanización del futuro barrio Juan Pablo II se suma a un proceso sostenido de expansión urbana que combina vivienda, infraestructura, comercios y educación en la zona noroeste de la ciudad.

La ciudad de General San Martín continúa expandiéndose hacia el noroeste, un sector que en los últimos años se ha transformado en uno de los principales polos de crecimiento urbano del departamento. A la consolidación de barrios residenciales, tanto públicos como privados, se suma ahora el inicio de la urbanización del futuro barrio Juan Pablo II, un nuevo emprendimiento habitacional que refuerza esta tendencia.

El municipio comenzó recientemente los trabajos de urbanización de este futuro barrio, ubicado en la prolongación de la calle Pedro Vargas, al norte del barrio Procrear. El proyecto contempla 132 lotes y forma parte de una planificación que apunta a ordenar el crecimiento de la ciudad, dotando a las nuevas zonas de la infraestructura básica necesaria.

Según explicó Martín Lazarini, director de Vivienda de la comuna, la obra licitada incluye la ejecución de cordón, cuneta, banquina y alcantarillado. “La obra de urbanización va a estar lista en marzo; pronto se trabajará en el tendido eléctrico, agua y cloaca”, señaló el funcionario. Una vez finalizada esta etapa, la Dirección de Vivienda presentará formalmente el proyecto del barrio Juan Pablo II al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el objetivo de avanzar en su concreción definitiva.

Este nuevo desarrollo se inserta en un sector que ha experimentado un crecimiento sostenido y visible. La expansión urbana se extiende a lo largo de la ruta nacional 7, de oeste a este, con límites que hoy pueden trazarse desde la calle Míguez, como extremo oeste de la ciudad cabecera, hasta el carril Costa Canal Montecaseros, actual avenida Eva Perón, en el otro extremo. En ese corredor se combinan propuestas habitacionales, emprendimientos comerciales y nuevas infraestructuras que redefinen el perfil de la zona.

Comenzaron a entregar casas del barrio Néstor Kirchner, el más grande del Este Barrio Néstor Kirchner, el más grande del Procrear de la zona Este. Uno de los hitos más destacados es la instalación del hipermercado mayorista Tradicor, ubicado a la vera de la ruta 7, entre las calles Míguez y Eva Perón, que se ha convertido en un punto de referencia comercial no solo para los vecinos de San Martín, sino también para localidades cercanas.