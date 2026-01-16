Bailarín mendocino sufrió una grave infección en Punta Cana y su familia pide ayuda para gastos médicos

A raíz de una grave infección en su aparato respiratorio , el bailarín mendocino Leonardo Sáez (30) atraviesa las horas más difíciles de su vida en Punta Cana , la región de República Dominicana donde reside y trabaja hace tres años, y necesita la colaboración de la comunidad.

Lo que parecía ser una faringitis, además de mal medicada, mutó a un colapso pulmonar a causa de la detección del hongo Aspergillus , que lo tiene hoy internado en terapia intensiva.

Como pasa siempre en el exterior, los gastos médicos son astronómicos , y el seguro de Leo ya no los cubre : hasta $3 millones por cada día de internación. Sin cobertura, su familia enfrenta una carrera a contrarreloj para sostener los costos de una salud que pende de un hilo.

Oriundo de San Rafael , Leo fue durante años parte del elenco de distintas fiestas de la Vendimia . Decidió probar suerte afuera y se instaló hace tres años en Punta Cana , donde logró trabajo estable como bailarín.

Según confió a Los Andes el hermano mayor de Leo , Gabriel Sáez , todo parecía encaminado hasta inicios de diciembre, cuando el joven de 30 años empezó a sentir molestias en la garganta .

Leo fue al médico. Le dieron medicamentos para la faringitis. Después a otro. Nadie daba con el diagnóstico. Los dolores avanzaron, su sistema inmunológico se debilitó y el cuadro se volvió cada vez más complejo.

"Empezó con un dolor de garganta y fue al médico de consulta, como haría cualquiera de nosotros acá, y lo medicaron. Por ahí le hacía efecto y mejoraba un poco, pero recaía. Entonces, no podía comer, hasta que otro médico le hizo una placa en los pulmones y le dijo que lo habían medicado erróneamente", agregó.

"Mi hermano había gastado unos 1.500 dólares en medicación hasta ese momento", recordó Gabriel sobre la información que le llegó gracias a compañeros de Leo del grupo de danza en República Dominicana.

Desde el miércoles, Leo está acompañado por sus padres, quienes se ven imposibilitados de cubrir los costos y pidieron ayuda a la sociedad local: "No solamente necesitamos colaboración económica, sino orar mucho por él aquellos que crean, indistintamente de la religión. Oren por mi hijo para que podamos volver con él sano y salvo a Argentina".

“Es enorme la ayuda que nos dan todos, las gracias son infinitas. Les pedimos que tengan a nuestro hermano en sus oraciones. Todo ayuda. Lo queremos de vuelta con nosotros”, agregó la familia Sáez, que lanzó un perfil de Instagram (@leosaez.ayudemos) con la información del caso.

Para ayudar, el alias oficial es sofiasol.saez (Sofía Sol Sáez - Naranja X). Una amiga de la familia, Sol Membrive, organizó un sorteo (contacto al 2634284744) con premios.

El diagnóstico del mendocino internado en Punta Cana: "Situación muy crítica"

Gabriel Sáez, hermano mayor de Leonardo, explicó que al artista de 30 años le detectaron un hongo llamado Aspergillus, que le tomó ambos pulmones, la garganta, el esófago, el oído y todas las vías respiratorias.

"Leo sigue intubado, no hay todavía posibilidades de sacar el tubo hasta que los medicamentos hagan efecto. Se le ha colocado alimentación parenteral", comentó.

El miércoles, el mismo día en que sus padres pudieron viajar a Punta Cana, Leo sufrió un paro cardiorrespiratorio y pasó a terapia intensiva.

"Lo que están intentando es que la infección no se esparza a órganos vitales como el corazón o como el cerebro", amplió Gabriel.

Leonardo Sáez, mendocino internado en Punta Cana Leonardo Sáez, mendocino internado en Punta Cana Gentileza

"Existe la posibilidad de hacer una traqueotomía, pero mi hermano está tan mal en esa parte, que lo pueden complicar aún más. Están viendo si le pueden sacar el tubo para poderlo llevar a una cirugía y hacer un barrido para que mejore. Está en una situación muy crítica", lamentó el sanrafaelino, que en el sur provincial está acompañado por su hermana Sofía, otros familiares y amigos de Leonardo. Son horas decisivas.