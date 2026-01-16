En el corazón del Caribe existe una isla diminuta que logró algo extraordinario: convertirse en un símbolo global del paraíso tropical . Cayo Levantado , ubicada dentro de la Bahía de Samaná , es conocida desde hace décadas como la mítica “Isla Bacardí”, un nombre que nació de la publicidad, pero que terminó quedándose en la memoria colectiva.

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Cayo Levantado mide apenas un kilómetro cuadrado y se eleva poco más de 20 metros sobre el nivel del mar , pero su impacto turístico fue inmenso.

En la década de 1970, una campaña internacional de una reconocida marca de ron utilizó esta isla como escenario, difundiendo imágenes de arena blanca, palmeras y mar turquesa que recorrieron el mundo.

Fue muy famosa en los años 70, ahora casi nadie va ahí la isla por redescubrir (1)

Desde entonces, la isla quedó asociada para siempre con la idea del Caribe soñado , incluso para quienes nunca pisaron la República Dominicana.

La arena de Cayo Levantado no es común: está formada por fragmentos microscópicos de coral y conchas , lo que la vuelve fina, clara y fresca al tacto , incluso bajo el sol fuerte.

Fue muy famosa en los años 70, ahora casi nadie va ahí la isla por redescubrir (2)

Las aguas que la rodean presentan tonos que van del turquesa intenso al azul profundo, gracias a corrientes limpias y fondos claros.

Alrededor de la costa crecen palmeras cocoteras, uva de playa y almendros tropicales, vegetación clave para frenar la erosión costera.

En el aire es frecuente ver pelícanos pardos y fragatas, mientras que bajo el agua aparecen peces de arrecife y estrellas de mar.

El santuario de las ballenas jorobadas

Uno de los mayores tesoros naturales de la zona es el Santuario de Mamíferos Marinos de la Bahía de Samaná, uno de los más importantes del planeta.

Entre enero y marzo, miles de ballenas jorobadas llegan desde el Atlántico Norte para reproducirse y dar a luz.

Durante esta temporada, es posible observar saltos, coletazos y soplidos incluso desde embarcaciones cercanas a la isla, un espectáculo natural de alcance mundial, regulado por normas estrictas de conservación.

Playas, snorkel y conservación

Playa Grande, la principal de la isla, se orienta al sur y suele presentar mar calmo y transparente, ideal para nadar y descansar.

En sectores más rocosos se forman pequeñas cuevas y entrantes donde el oleaje es más intenso.

El snorkel permite observar peces loro, cirujanos, rayas pequeñas y estrellas de mar (que no deben tocarse).

En los últimos años se impulsaron proyectos de restauración coralina, por lo que se recomienda usar protector solar biodegradable, una medida clave para preservar el ecosistema.

Fue muy famosa en los años 70, ahora casi nadie va ahí la isla por redescubrir (3)

Sabores dominicanos y cultura local

La gastronomía gira en torno al pescado fresco, los tostones, el arroz con frijoles y, sobre todo, el coco, base de platos como el pescado con leche de coco, típico de la península de Samaná.

En pequeños puestos se venden artesanías de larimar (piedra semipreciosa exclusiva del país) y ámbar caribeño con inclusiones prehistóricas.

Cómo llegar a Cayo Levantado

El acceso se realiza desde la ciudad de Samaná, donde parten lanchas y taxis acuáticos que recorren unos 5 kilómetros hasta la isla. El trayecto es corto, frecuente y forma parte de la experiencia caribeña.