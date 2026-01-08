Cayó en San Martín un prófugo con pedido de captura internacional

Tras seis allanamientos simultáneos, detuvieron a un hombre de 32 años que estaba prófugo hacía más de un mes y tenía pedidos de captura internacional. En el operativo secuestraron un arma, abundante munición y diversos elementos que agravan su situación judicial.

Un amplio operativo policial sacudió la tranquilidad de la ciudad de San Martín. En un despliegue coordinado y simultáneo de seis allanamientos, personal de la Unidad de Investigaciones San Martín —dependiente de la Dirección General de Investigaciones— logró detener a un hombre de 32 años que permanecía prófugo desde hacía más de un mes y sobre quien pesaban tres pedidos de captura, tanto nacionales como internacionales.

El procedimiento principal tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Yapeyú 110, en el marco de una causa de extrema gravedad tramitada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la Dra. Mariana Gutiérrez y el Dr. Federico Bergamín. El expediente judicial investiga delitos de lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja, privación ilegítima de la libertad agravada y otros hechos vinculados, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.

Por la peligrosidad del sospechoso y su probado historial de evasión, fue necesaria la participación de más de quince efectivos, con apoyo de la Unidad Especial de Patrullaje San Martín y cuerpos especiales. Finalmente, el hombre fue aprehendido y quedó inmediatamente a disposición de la fiscalía interviniente, alojado en la Comisaría 12ª.

Un secuestro que suma gravedad a la causa El operativo no solo permitió la detención del acusado, sino también el secuestro de un importante arsenal de elementos que profundizan la investigación y podrían derivar en nuevas imputaciones. Entre lo incautado se encuentran:

– Un arma de fuego calibre 9 mm marca Glock