Cayó el presunto líder de una banda dedicada a los robos en San Martín: buscan a otro ladrón que huyó por los techos

La detención se produjo tras un allanamiento en el barrio Néstor Kirchner. El hombre estaba herido desde un intento de asalto frustrado por un vecino armado, mientras que el otro integrante del grupo que logró escapar es uno de los fugados de la Comisaría 12.

En un allanamiento realizado en la mañana de este miércoles 31, en una vivienda del barrio Néstor Kirchner, ubicado al norte de la ciudad de San Martín, la Policía detuvo a un hombre intensamente buscado como autor de varios robos y señalado como cabecilla de una banda delictiva que operaba en la zona. El detenido, de apellido Battiata, tiene una herida de bala en una pierna, lesión que también le provocó una fractura.

De acuerdo a la información oficial, la herida había sido sufrida el pasado 3 de diciembre, cuando Battiata y otros integrantes de la banda intentaron asaltar por tercera vez una vivienda del barrio Jardín Docente. En esa ocasión, el atraco fue repelido por el dueño de casa, un hombre de 72 años, quien efectuó disparos en defensa propia y logró frustrar el ingreso de los delincuentes.

Durante el procedimiento de detención, sin embargo, otro integrante de la banda logró escapar. Se trata de Emiliano Carlos Jofré, de 34 años, quien se dio a la fuga por los techos de las viviendas linderas y es intensamente buscado. Jofré es el mismo sujeto que había protagonizado una evasión de la Comisaría 12 el pasado 10 de diciembre.

El hecho que derivó en la herida de Battiata ocurrió en la madrugada del 3 de diciembre, en una vivienda ubicada sobre calle Viamonte, casi lateral de la Ruta 7, en el barrio Jardín Docente. El propietario del domicilio se despertó al escuchar ruidos provenientes del interior de su casa y advirtió que al menos tres delincuentes intentaban ingresar, uno de los cuales ya había logrado entrar. Ante esa situación, tomó un revólver calibre 38 —cuya tenencia estaba debidamente registrada— y efectuó varios disparos, hiriendo a uno de los asaltantes, lo que provocó la huida del grupo.

Tras ese episodio, la Policía había montado un operativo cerrojo y dio aviso a centros de salud y hospitales ante la posible llegada de heridos de bala. Durante semanas no se logró dar con los sospechosos, hasta que la investigación permitió localizar a Battiata en el barrio Néstor Kirchner.