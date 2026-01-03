Un hombre falleció en el interior de un conocido local bailable de San Martín

El hecho ocurrió alrededor de las 00:15 en el establecimiento “El Manjar”, ubicado en la intersección de las calles Pasco y Soler de San Martín

Falleció un hombre en el interior de un conocido local bailable de San Martín

Un hecho trágico conmocionó la madrugada del Este mendocino cuando un hombre de 74 años murió en el local bailable "El Manjar", ubicado en la intersección de las calles Pasco y Soler, en el departamento de San Martín.

El hecho se registró entre la 1:30 y 2:00 de este sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de emergencia en el mencionado establecimiento. Según fuentes policiales, el hombre -de apellido Cueito-, sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba en el interior del local.

Desde el establecimiento solicitaron la presencia de personal médico, quien constató que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con el primer informe médico, no se pudo determinar en el lugar la causa del fallecimiento, aunque se indicó de manera preliminar que podría tratarse de un infarto, por lo que se presume una muerte de origen natural.

Por disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, el cuerpo fue trasladado a la Morgue del Hospital Perrupato, donde se realizarán las medidas correspondientes para establecer con precisión la causa del deceso.

El comunicado del Local