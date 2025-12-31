31 de diciembre de 2025 - 15:46

Violento choque en el centro de San Martín dejó tres heridos

Las personas heridas debieron ser trasladadas al hospital Perrupato, después del violento choque ocurrido en la intersección de Sarmiento y Viamonte, en la ciudad de San Martín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un fuerte accidente vial ocurrido este martes al mediodía alteró la tranquilidad en la ciudad de San Martín, a pocas horas de la llegada del Año Nuevo. El siniestro dejó como saldo tres personas con heridas, que debieron ser asistidas y trasladadas al hospital Perrupato.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Sarmiento y Viamonte. Según relataron testigos, uno de los vehículos involucrados no habría respetado el disco “Pare”, lo que derivó en el impacto.

El choque fue protagonizado por un Renault 11 que circulaba por calle Viamonte en sentido sur-norte y que, al llegar a la esquina, fue embestido por un Peugeot 307 Cabriolet que avanzaba por Sarmiento de este a oeste. La colisión fue de considerable violencia y generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores y una mujer que viajaba como acompañante sufrieron diversos politraumatismos. Personal del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) acudió rápidamente al lugar con dos ambulancias y brindó las primeras atenciones a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al hospital Perrupato, donde quedaron en observación.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se intentaba establecer con precisión la mecánica del accidente.

