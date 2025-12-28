28 de diciembre de 2025 - 18:09

Un choque entre dos helicópteros en Estados Unidos dejó un muerto y un herido grave

El siniestro se produjo en el aire y solo los pilotos viajaban a bordo de las aeronaves. Los videos del caso.

Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en Nueva Jersey.

Por Redacción

Un choque entre dos helicópteros en el aire dejó como saldo una persona muerta y otra gravemente herida en la ciudad de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Así lo reportaron medios locales en base a la información brindada por las autoridades federales de aviación.

Kevin Friel, jefe de policía local, señaló que los equipos de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 11.25 del domingo, tras recibir el alerta por un accidente aéreo. Al llegar, efectivos policiales y bomberos lograron extinguir las llamas que envolvían a una de las aeronaves.

Embed

Según detalló la Administración Federal de Aviación (FAA), el siniestro consistió en una colisión aérea entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, ocurrida sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. En cada helicóptero viajaba únicamente el piloto.

Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a un hospital cercano con heridas que ponen en riesgo su vida. Imágenes registradas por testigos muestran a uno de los helicópteros girando descontroladamente antes de caer a tierra.

Embed

Hammonton es una ciudad de unos 15.000 habitantes ubicada en el condado de Atlantic, al sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros de Filadelfia, y se encuentra próxima a la zona boscosa de Pine Barrens. Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) fueron notificadas y quedaron a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente, concluyó Friel.

