Tragedia en Punta del Este: un motociclista murió luego de chocar un auto conducido por una argentina

El choque generó conmoción en la zona y obligó a un amplio despliegue de emergencia y fuerzas de seguridad.

URUGUAY. Las playas de Punta del Este son las preferidas por los argentinos
Por Redacción Mundo

Un motociclista de 44 años murió en el acto este viernes por la tarde luego de protagonizar un violento choque contra una camioneta en la zona de Playa Brava, en Punta del Este. El siniestro ocurrió cerca de las 14 en la intersección de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.

Los detalles del trágico siniestro

La víctima fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, guardia de seguridad y residente del Balneario Buenos Aires. Al momento del accidente, se dirigía hacia su lugar de trabajo en un edificio cercano. Según información aportada por fuentes policiales, Rodríguez circulaba en una motocicleta Yamaha YZF-R3 en sentido al centro del balneario cuando se produjo la colisión con una camioneta Mercedes Benz con patente argentina.

De acuerdo con los reportes preliminares y el análisis de las cámaras instaladas en la zona, el motociclista no habría respetado el paso del vehículo e impactó de lleno contra su lateral. La violencia del choque provocó que saliera despedido varios metros. A pesar de la rápida intervención de las unidades de emergencia médica, los profesionales constataron que el hombre había fallecido en el lugar. Según indicaron, la fuerza del impacto contra el rodado fue letal y no hubo posibilidad de reanimación.

La conductora de la camioneta es una mujer de 34 años, oriunda de la ciudad de Buenos Aires. Resultó ilesa desde el punto de vista físico, aunque debió recibir asistencia médica en el lugar debido a una fuerte crisis nerviosa producto de la situación. El test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo.

La justicia uruguaya dispuso la realización de las pericias accidentológicas correspondientes y el secuestro de las imágenes del siniestro registradas por las cámaras de seguridad. Ese material será incorporado a la investigación judicial con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades legales.

