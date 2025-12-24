Uno de los dueños de Telefe fue atacado por avispas en Punta del Este y quedó internado de urgencia

El empresario rosarino Gustavo Scaglione (64) , quien encabeza el grupo que compró el canal Telefe en octubre pasado, vivió un momento de extrema tensión el pasado lunes en Punta del Este .

Mientras se encontraba en una chacra ubicada en la zona de José Ignacio , fue atacado por un enjambre de avispas, lo que le provocó un desmayo y una peligrosa caída de la presión arterial.

Scaglione fue trasladado de urgencia en una camioneta particular hacia la policlínica del balneario uruguayo, situada a unos dos kilómetros del lugar del incidente. Según informó el médico Leonardo Falcao , quien lo asistió inicialmente, el paciente llegó en estado crítico: “llegó desmayado, con la presión bajísima, menos de 7” .

Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico activó de inmediato el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico en el área de reanimación. “Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó Falcao en declaraciones a medios locales.

Una vez lograda su estabilización, el empresario fue derivado al Sanatorio Mautone en una ambulancia de la policlínica, la cual se encontraba totalmente equipada gracias a la donación de una vecina de la zona.

Agradecimiento y estado actual

La evolución de Scaglione fue notablemente positiva. Fuentes cercanas al empresario confirmaron que ya se encuentra bien, respondiendo mensajes desde su teléfono y acompañado por su hijo, quien viajó especialmente para estar con él.

En un gesto que el personal de salud calificó como poco habitual, Scaglione regresó al día siguiente a la policlínica para agradecer personalmente a los médicos que le salvaron la vida. “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”, destacó el doctor Falcao.

Este episodio ocurre apenas meses después de que Scaglione concretara la compra de Telefe a la compañía estadounidense Paramount Global, consolidando su holding como uno de los más importantes del país.

El empresario lidera el Grupo Televisión Litoral y posee participación en otros medios de relevancia nacional, como el Grupo América, y diversos diarios y señales de televisión en el interior de Argentina.