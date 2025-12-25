25 de diciembre de 2025 - 10:43

Choque en Maipú en plena Nochebuena dejó a tres mujeres heridas

Sucedió en Rodeo del Medio. Las víctimas iban a bordo de un auto que impactó en un cruce de calles con una camioneta Ford F100.

Las víctimas fueron asistidas en el hospital Central - Archivo

Las víctimas fueron asistidas en el hospital Central - Archivo

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres mujeres resultaron lesionadas, dos de ellas con heridas de consideración, tras un choque entre un auto y una camioneta durante la Nochebuena en Rodeo del Medio, Maipú.

Fuentes policiales indicaron que el incidente ocurrió a las 23 del miércoles, cuando un Chevrolet Corsa, conducido por M. G. (53), que circulaba por calle Del Bosque de sur a norte, y a una camioneta Ford F100, al mando de F. P. (54), que avanzaba por San Martín de oeste a este. Por motivos que se investigan, ambos vehículos colisionaron violentamente.

Como consecuencia del impacto, las tres ocupantes del Corsa quedaron atrapadas en el habitáculo. Bomberos y personal policial trabajaron en el rescate, mientras que el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a las víctimas.

La conductora fue rescatada inconsciente y trasladada al hospital Central, donde fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico grave.

Otra de las acompañantes, M. V., sufrió fractura de fémur y TEC, y también fue derivada al mismo hospital. La tercera mujer, L. V. (18), presentó TEC moderado y fue trasladada igualmente al mismo lugar.

El test de alcoholemia realizado al conductor de la Ford F100 arrojó resultado negativo.

Intervino en el hecho la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga la mecánica del choque.

