Tragedia en Navidad: una nena de 12 años lucha por su vida tras ser herida por una bala perdida

La menor se encontraba celebrando con su familia cuando fue alcanzada por un proyectil que quedó alojado en su cráneo.

Una nena de 12 años fue alcanzada por una bala perdida y está en grave estado

Una niña de 12 años permanece internada en grave estado tras ser víctima de una bala perdida durante la madrugada de este jueves, en el marco de los festejos por la Navidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento. Según los primeros reportes, la menor se encontraba con su familia en la puerta de su vivienda cuando, de un momento a otro, cayó al suelo.

Al notar que la pequeña sangraba en la zona de la cabeza, sus familiares la trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios. No obstante, debido a la complejidad de su cuadro, cerca de las 6 de la mañana fue derivada al Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, donde fue ingresada directamente a la unidad de terapia intensiva.

El parte médico oficial detalló que la niña presenta un proyectil alojado en la fosa posterior del cráneo. La bala, que ingresó por la zona de la nuca, cuenta con orificio de entrada pero no de salida, lo que mantiene a la paciente en un estado crítico.

La investigación para determinar las circunstancias del hecho y el origen del disparo quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 5ª de Villa Sarmiento, que ya ha tomado intervención en el caso.