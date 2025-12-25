El origen oculto y terrorífico de la Navidad: monstruos, cadenas y un demonio que castiga a niños perezosos

Antes de que la publicidad y el cine transformaran la Navidad en una fiesta de paz y amor , los inviernos en los Alpes eran escenario de pesadillas. En aquellas zonas rurales, la llegada de San Nicolás no era solo sinónimo de alegría, sino también de terror.

Puntos amarillos o rojos en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

Tradición extrema en Islandia: lanzan miles de aves por acantilados para salvarlas de la extinción

El protagonista indiscutido de este lado oscuro es el Krampus , un ser mitológico medio humano y medio macho cabrío. Con cuernos retorcidos, lengua larga y roja, y cargando pesadas cadenas oxidadas, este "anti-Papá Noel" se encargaba de castigar a los niños que se portaban mal.

Esta figura era el hijo de una deidad del inframundo y con la introducción del cristianismo fue adquiriendo características antropomorfas como brazos y piernas , tal vez por asimilación al Diablo.

Pero el Krampus no estaba solo. En el folclore alpino también aparece Perchta , una deidad que podía presentarse como una mujer bella o como una anciana maléfica. Su castigo era mucho más gráfico y brutal que un simple trozo de carbón.

Popular en el folclore alpino germanoparlante, la figura de Krampus es una criatura con cuernos y aspecto diabólico que castiga a los niños mal portados la víspera de Navidad.

Según la leyenda, Perchta vigilaba si los jóvenes habían trabajado duro durante el año. A los que se portaban mal o no respetaban los ayunos, les abría el estómago, les sacaba las entrañas y los rellenaba con paja y piedras .

image Perchta de la tradición alemana y austriaca recorre las largas noches de pleno invierno europeo. Recompensa el trabajo duro, pero castiga a los perezosos de formas macabras, encarnando la cruda moralidad del folclore de la época.

Este tipo de figuras, como el Krampus o el Belsnickel (un hombre cubierto de pieles que azotaba a los desobedientes), tenían una función clara: encarnar la disciplina y el miedo en una época donde el invierno era una amenaza real.

Con los años, la Iglesia intentó prohibir estas tradiciones durante siglos por considerarlas paganas y diabólicas. Sin embargo, el mito sobrevivió y hoy vive un resurgimiento global en desfiles conocidos como Krampuslauf, donde cientos de personas disfrazadas recorren las calles con fuego y tambores.

Embed Krampus Festival 2025.



Krampusnacht, or Krampus Night, is celebrated on December 5 with various festivities, including the Krampuslauf, where people dress as Krampus and parade through the streets. This tradition is particularly popular in Alpine regions like Austria and… pic.twitter.com/7Nix6QCyub — Rob (@_ROB_29) December 9, 2025

Al final, estas leyendas nos recuerdan que la Navidad nació como un equilibrio: mientras Papá Noel (o San Nicolás) premiaba la virtud, el monstruo enseñaba con el rugido de la disciplina.