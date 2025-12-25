25 de diciembre de 2025 - 10:44

El origen oculto y terrorífico de la Navidad: monstruos, cadenas y un demonio que castiga a niños perezosos

Mucho antes de las luces y del tierno Papá Noel, la Navidad era la época de Krampus y Perchta, seres que venían por los chicos que se portaban mal.

El lado oscuro de Navidad: los monstruos navideños que aterrorizaron a Europa por siglos

Por Cristian Reta

Antes de que la publicidad y el cine transformaran la Navidad en una fiesta de paz y amor, los inviernos en los Alpes eran escenario de pesadillas. En aquellas zonas rurales, la llegada de San Nicolás no era solo sinónimo de alegría, sino también de terror.

El protagonista indiscutido de este lado oscuro es el Krampus, un ser mitológico medio humano y medio macho cabrío. Con cuernos retorcidos, lengua larga y roja, y cargando pesadas cadenas oxidadas, este "anti-Papá Noel" se encargaba de castigar a los niños que se portaban mal.

Esta figura era el hijo de una deidad del inframundo y con la introducción del cristianismo fue adquiriendo características antropomorfas como brazos y piernas, tal vez por asimilación al Diablo.

Popular en el folclore alpino germanoparlante, la figura de Krampus es una criatura con cuernos y aspecto diabólico que castiga a los niños mal portados la víspera de Navidad.

Perchta: el espíritu de la Navidad contra los perezosos o desobedientes

Pero el Krampus no estaba solo. En el folclore alpino también aparece Perchta, una deidad que podía presentarse como una mujer bella o como una anciana maléfica. Su castigo era mucho más gráfico y brutal que un simple trozo de carbón.

Según la leyenda, Perchta vigilaba si los jóvenes habían trabajado duro durante el año. A los que se portaban mal o no respetaban los ayunos, les abría el estómago, les sacaba las entrañas y los rellenaba con paja y piedras.

Perchta de la tradición alemana y austriaca recorre las largas noches de pleno invierno europeo. Recompensa el trabajo duro, pero castiga a los perezosos de formas macabras, encarnando la cruda moralidad del folclore de la época.

Este tipo de figuras, como el Krampus o el Belsnickel (un hombre cubierto de pieles que azotaba a los desobedientes), tenían una función clara: encarnar la disciplina y el miedo en una época donde el invierno era una amenaza real.

Con los años, la Iglesia intentó prohibir estas tradiciones durante siglos por considerarlas paganas y diabólicas. Sin embargo, el mito sobrevivió y hoy vive un resurgimiento global en desfiles conocidos como Krampuslauf, donde cientos de personas disfrazadas recorren las calles con fuego y tambores.

Al final, estas leyendas nos recuerdan que la Navidad nació como un equilibrio: mientras Papá Noel (o San Nicolás) premiaba la virtud, el monstruo enseñaba con el rugido de la disciplina.

