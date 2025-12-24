24 de diciembre de 2025 - 14:13

San Martín: cómo descubrieron el femicidio de Nadia Sosa, en Palmira

La preocupación de su madre y el reclamo de sus hijos llevaron a familiares a ingresar a la vivienda del barrio Belgrano, donde encontraron los cuerpos tras más de 72 horas sin vida.

Nadia Sosa fue asesinada por su pareja. (Los Andes)

Foto:

Por Enrique Pfaab

La alarma se encendió en la familia de Nadia Sosa cuando, desde el domingo, la mujer no respondió llamadas ni mensajes. Su madre, preocupada por el silencio prolongado y tras no obtener noticias a través de conocidos, decidió actuar. Ya entrada la noche del martes, envió a su hijo, Sergio Manuel Sosa, hasta la vivienda donde Nadia convivía con su pareja, en el barrio Belgrano de Palmira.

Junto a Sergio también se acercó Julio Bruno Martínez Merino, ex pareja de Nadia y padre de sus dos hijos. Si bien los niños no se encontraban con ella esos días, reclamaban verla, lo que aumentó la inquietud. Al llegar a la casa y no obtener respuesta, ambos decidieron ingresar por sus propios medios.

Treparon al techo, descendieron al patio y lograron abrir una ventana de la habitación de los niños. Al asomarse, se encontraron con una escena estremecedora: en el piso, tendidos y ensangrentados, estaban los cuerpos de Nadia Sosa, de 35 años, y de su pareja, Franco Mancaya, de 32. Del interior de la vivienda emanaba un fuerte olor, producto del avanzado estado de descomposición, ya que las muertes se habrían producido unas 72 horas antes, en un contexto de altas temperaturas y con la casa completamente cerrada.

De inmediato volvieron a comunicarse con el 911. A partir de allí, la intervención quedó en manos de la Policía y de la Justicia.

Según la información oficial, no había signos de violencia externa ni indicios de la participación de terceras personas, por lo que se investiga el caso como un femicidio seguido de suicidio. El jefe de fiscales, Oscar Sívori, y personal del Cuerpo Médico Forense y de Policía Científica trabajaron durante la madrugada en el lugar.

El hecho ocurrió en el barrio Belgrano, conocido históricamente como Covipa, una zona residencial de Palmira caracterizada por su perfil trabajador y por una fuerte vida comunitaria, hoy conmocionada por un crimen que sacudió a toda la ciudad.

