Dos heridos tras el choque de dos vehículos en San Martín: un auto terminó contra el árbol

El hecho ocurrió a las 8.30 en la intersección de Gutiérrez y Remedios Escalada. Un hombre fue trasladado al hospital Perrupato con traumatismo craneoencefálico.

Un accidente vial se registró este viernes por la mañana en la intersección de calles Gutiérrez y Remedios Escalada, en la ciudad de San Martín. El hecho fue informado por personal de la Comisaría 12 y dejó como saldo varios lesionados.

De acuerdo con los datos oficiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 8.30, cuando un Toyota Corolla Cross circulaba por Remedios Escalada en sentido sur a norte, mientras que un Volkswagen Fox lo hacía por Gutiérrez de este a oeste. Al llegar a la esquina y por motivos que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron.

El Toyota Corolla Cross era conducido por un hombre de de 41 años, quien presentó politraumatismos en la pierna izquierda. El dosaje de alcohol arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos por litro de sangre. En el mismo rodado viajaba una acompañante de 40 años, quien sufrió politraumatismos leves.

En el Volkswagen Fox se desplazaba un hombre de 51 años, oriundo de Neuquén. Como consecuencia del impacto, sufrió politraumatismos graves con traumatismo encéfalo craneano y pérdida de conocimiento. Fue asistido en el lugar y trasladado al hospital Perrupato para su atención.

También viajaban como acompañantes una niña de 5 años, que presentó politraumatismos leves, y una mujer, de 32 años, quien resultó con lesiones de la misma consideración.