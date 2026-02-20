20 de febrero de 2026 - 14:39

Córdoba: cayó de un séptimo piso al intentar entrar por una ventana, lucha por su vida y quedó detenido

Ocurrió en pleno centro de la capital provincial. El hombre de 29 años sobrevivió, pero sufrió heridas de gravedad.

En la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, un joven de 29 años cayó al vacío desde un séptimo piso en circunstancias que aún se investigan. El impacto contra el patio interno del complejo le provocó lesiones graves, y por estas horas su pronóstico es reservado.

El hecho se registró en un inmueble ubicado en la calle Rivadavia al 150. Según las primeras informaciones, el sujeto habría perdido el equilibrio mientras intentaba acceder a un departamento a través de una ventana. Los vecinos, alertados por el estruendo del golpe, llamaron de inmediato al 911 al encontrar al hombre tendido en el sector del pulmón del edificio.

Dada la dificultad para acceder al lugar donde quedó el cuerpo, intervino el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), perteneciente a la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba. Los especialistas debieron realizar maniobras de extracción complejas desde un octavo piso para poner a resguardo al herido.

La propia Policía de Córdoba difundió un video en sus redes sociales donde se observa el arriesgado despliegue de los agentes para retirarlo del lugar. Tras ser rescatado, un servicio de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital de Urgencias, donde ingresó con un cuadro de politraumatismos graves.

Si bien el joven sobrevivió a la caída, su situación legal es complicada. La fuerza policial confirmó que el sujeto se encuentra detenido, aunque todavía no se formalizaron los cargos ni está claro el motivo por el cual intentaba ingresar al departamento.

