Acusado de atropellar y matar con un BMW a una niña de 13 años seguirá preso imputado por homicidio simple

La justicia sureña dictaminó que siga detenido el conductor que está acusado de dar muerte a una niña de 13 años en Malargüe, en un accidente vial donde también resultó gravemente lesionado un niño de 10 años.

El Gobierno promulgó dos leyes mineras sancionadas a la par de PSJ Cobre Mendocino: en qué consisten

Realizan una rifa solidaria para ayudar a la familia de los hermanos atropellados en Malargüe: cómo colaborar

Durante una audiencia realizada el lunes pasado, el juez Juan Ignacio Olmedo dictó la prisión preventiva para el acusado, William Letelier , de 31 años.

La defensa de Letelier había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria, pero el fiscal Nicolás Muñoz se negó, teniendo en cuenta la imputación que le impuso tras el siniestro: homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa.

El trágico siniestro vial ocurrió el 3 de diciembre pasado, alrededor de las 18 horas, cuando ingresó un llamado al 911 alertando sobre dos menores que habrían sido embestidos por un vehículo en la intersección de calles Roca y Llancanelo.

Al llegar al lugar, personal policial constató que se trataba de un automóvil BMW que circulaba por calle Roca en dirección al Este y que había atropellado a los dos hermanos que caminaban por el lugar.

Como consecuencia del choque, la menor de 13 años sufrió heridas gravísimas que provocaron su fallecimiento en el lugar. Su hermano, en tanto, fue trasladado de urgencia al hospital local con fracturas expuestas en miembros.

El conductor del vehículo, identificado como William Letelier, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,14 gramos por litro de alcohol, una marca menor a lo permitido para conducir.

La Oficina Fiscal de Malargüe quedó a cargo de las actuaciones e investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.