Realizan una rifa solidaria para ayudar a la familia de los hermanos atropellados en Malargüe: cómo colaborar

Luego del trágico accidente ocurrido hace 12 días atrás en el departamento de Malargüe donde dos hermanos fueron atropellados por un conductor imprudente , provocando la muerte de Jazmín (13), mientras que su hermano Renzo (10) resultó con múltiples fracturas y aún permanece internado.

Pelo teñido y ropa de nena: detalles del caso de la mujer condenada por llevarse a su hijo a Buenos Aires

Verano 2026: un destino creció en las búsquedas de Google y Mendoza quedó entre los lugares favoritos

El chico de 10 años sufrió fracturas de clavícula, fémur derecho y doble expuesta en tibia y peroné izquierdo y por el momento permanece internado en el hospital Humberto Notti desde el 7 de diciembre. Además, su familia expresó que esperan que el chico entre en el quirófano el viernes para así tener una evolución más rápida.

Ante esta difícil situación, su familia decidió organizar una rifa solidaria para afrontar los costos de la recuperación de Renzo.

Quienes deseen colaborar, el número tiene un valor de $3.000 y para comprarle se debe enviar una transferencia al alias lavenderscorpio a nombre de Milo Pinol . Luego de realizar la transferencia se debe enviar el comprobante del envío de dinero al número de Whatsapp 2615353000 . Los ganadores de la rifa serán anunciados este viernes 19 de diciembre mediante la cuenta de Instagram @volcandemilo.

El trágico accidente ocurrió el jueves 4 de diciembre alrededor de las 18 horas. Los dos menores fueron embestidos por un vehículo en la intersección de calles Roca y Llancanelo del departamento de Malargüe.

Al llegar al lugar, personal policial constató que se trataba de un automóvil BMW que circulaba por calle Roca en dirección al Este cuando, por razones que aún se investigan, impactó contra los hermanos que caminaban a pie.

Como consecuencia del choque, la menor de 13 años sufrió heridas gravísimas que provocaron su fallecimiento en el lugar. Su hermano, en tanto, fue trasladado de urgencia al hospital local con fracturas expuestas en miembros, y posteriormente fue derivado al Hospital Humberto Notti debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del vehículo, identificado como Willian L., de 31 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,14 gramos por litro de alcohol, cantidad permitida para conducir en la provincia.