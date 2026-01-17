Junín celebra esta noche su Vendimia y un "milagro que vuelve a florecer"

El parque Dueños del Sol será el principal escenario, en el marco del aniversario departamental y del Encuentro de las Naciones. Con la puesta “El milagro que florece”, más de 300 artistas en escena y el cierre musical de Dyango, se elegirá entre 14 candidatas a la nueva reina vendimial.

Esta noche, el parque Dueño del Sol será escenario de uno de los momentos culturales más esperados del Este mendocino: la Fiesta Departamental de la Vendimia de Junín, que vuelve a coincidir —como ya es tradición— con los festejos por el aniversario del departamento y con el Encuentro de las Naciones, que atraviesa su 22ª edición y convoca cada año a miles de personas.

Una vez más, la propuesta artística lleva el sello de Pedro Marabini, creador y responsable histórico de la estética vendimial de Junín, quien vuelve a definir guion y dirección con un estilo que desde hace tiempo marca tendencia en la provincia.

La celebración lleva por nombre “El Milagro que Florece” (El sueño que se hizo Jardín) y se presenta como un relato poético construido desde la identidad, la memoria y la voluntad transformadora de una comunidad. Enmarcada en los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la puesta se permite una mirada profunda sobre el origen y el presente del departamento, entendiendo que la vendimia es mucho más que una celebración: es consecuencia de una historia colectiva.

La narración parte desde la intimidad de un Poeta, enfrentado a la página en blanco y al desafío de contar una tierra moldeada por el esfuerzo, el sacrificio y la esperanza. ¿Cómo decir algo nuevo sobre un lugar cuya historia parece ya escrita?, se pregunta la obra. La respuesta llega en un final cargado de emoción y energía: más de 300 artistas en escena construyen un latido colectivo donde vino, danza y música se funden para mostrar a Junín como lo que es: un jardín creado por su gente, donde el milagro vuelve a florecer cada año.

Como siempre, el acto central coronará a la nueva representante departamental de la Vendimia. Este año compiten 14 candidatas, con una particularidad que ya genera comentarios: dos de ellas tienen 30 años y otra 27, una señal posible de que la fiesta empieza a ampliar sus miradas y romper moldes históricos.