17 de enero de 2026 - 00:00

Junín celebra esta noche su Vendimia y un "milagro que vuelve a florecer"

El parque Dueños del Sol será el principal escenario, en el marco del aniversario departamental y del Encuentro de las Naciones. Con la puesta “El milagro que florece”, más de 300 artistas en escena y el cierre musical de Dyango, se elegirá entre 14 candidatas a la nueva reina vendimial.

Junín celebra su Vendimia departamental y el Encuentro de las Naciones.

Junín celebra su Vendimia departamental y el Encuentro de las Naciones.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Esta noche, el parque Dueño del Sol será escenario de uno de los momentos culturales más esperados del Este mendocino: la Fiesta Departamental de la Vendimia de Junín, que vuelve a coincidir —como ya es tradición— con los festejos por el aniversario del departamento y con el Encuentro de las Naciones, que atraviesa su 22ª edición y convoca cada año a miles de personas.

Leé además

Vendimia, gastronomía y cultura este fin de semana en Junín

Junín ya está listo para vivir el Encuentro de las Naciones, la gran fiesta del verano en el Este

Por Enrique Pfaab
Detuvieron a dos sospechosos por el asalto a Juan Carlos Zaragoza, el vecino de 90 años que murió el lunes. (Gentileza Ministerio de Seguridad)

Dos detenidos por el asalto a Juan Carlos Zaragoza, el anciano de 90 años que murió el lunes

Por Enrique Pfaab

Una vez más, la propuesta artística lleva el sello de Pedro Marabini, creador y responsable histórico de la estética vendimial de Junín, quien vuelve a definir guion y dirección con un estilo que desde hace tiempo marca tendencia en la provincia.

La celebración lleva por nombre “El Milagro que Florece” (El sueño que se hizo Jardín) y se presenta como un relato poético construido desde la identidad, la memoria y la voluntad transformadora de una comunidad. Enmarcada en los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la puesta se permite una mirada profunda sobre el origen y el presente del departamento, entendiendo que la vendimia es mucho más que una celebración: es consecuencia de una historia colectiva.

La narración parte desde la intimidad de un Poeta, enfrentado a la página en blanco y al desafío de contar una tierra moldeada por el esfuerzo, el sacrificio y la esperanza. ¿Cómo decir algo nuevo sobre un lugar cuya historia parece ya escrita?, se pregunta la obra. La respuesta llega en un final cargado de emoción y energía: más de 300 artistas en escena construyen un latido colectivo donde vino, danza y música se funden para mostrar a Junín como lo que es: un jardín creado por su gente, donde el milagro vuelve a florecer cada año.

Como siempre, el acto central coronará a la nueva representante departamental de la Vendimia. Este año compiten 14 candidatas, con una particularidad que ya genera comentarios: dos de ellas tienen 30 años y otra 27, una señal posible de que la fiesta empieza a ampliar sus miradas y romper moldes históricos.

El cierre musical tendrá un protagonista de lujo: el show final estará a cargo del histórico Dyango, para ponerle broche romántico y popular a una noche que promete ser multitudinaria.

Candidatas

Algarrobo Grande

Algarrobo Grande

Julieta Ariadna Sosa – 19 años

Alto Verde

Alto Verde

Candela Caballero – 23 años

Jardín Ferroviario

Barrio Jardín Ferroviario

Milagros Guadalupe Mendoza – 19 años

Ciudad

Ciudad

Mara Valentina Lizana Muñoz – 20 años

Giagnoni

Ingeniero Giagnoni

Julieta Agustina Cónsoli – 19 años

La Colonia

La Colonia

Febe Fúnez – 21 años

Los Barriales

Los Barriales

Antonella Sánchez Martínez – 21 años

Los Otoyanes

Los Otoyanes

Daiana Marianela Sosa – 22 años

Medrano

Medrano

Magalí Urizar – 24 años

Mundo Nuevo

Mundo Nuevo

Carina Fernández – 27 años

Orfila

Orfila

Sofía Garay – 20 años

Philipps

Philipps

Mariela Vanesa Pizarro – 30 añosp

Rodríguez Peña

Rocío Maribel Leanza – 21 años

Tres Esquinas

Tres Esquinas

Florencia Manresa – 30 años

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pueblo de Philipps, sobre la ruta 60, en Junín.

Tras un mes internado, murió el hombre de 90 años que había sido atacado en su vivienda

Por Enrique Pfaab
Walter Álvarez y Silvana Castro.

Deportistas no videntes competirán en el Triatlón Aniversario Junín

Por Redacción Deportes
Mendoza registra su primer caso de dengue importado

Mendoza confirmó el primer caso de dengue de la temporada: es un viajero proveniente del Caribe

Por Redacción Sociedad
Una profesional de la salud resalta los cuidados para los calores extremos de este fin de semana en Chile. 

Alerta en las playas de Chile: este fin de semana se espera alta radiación solar

Por Redacción Sociedad