Deportistas no videntes competirán en el Triatlón Aniversario Junín

Mañana se disputará el Triatlón en el Este provincial, donde la participación de Silvina Castro y Walter Álvarez es un mensaje de resiliencia para Mendoza.

Este domingo a las 9 de la mañana arranca la 32ª edición del Triatlón Aniversario Junín. Esta prueba contará con duros desafíos en su desarrollo y allí dirán presente los atletas Walter Álvarez y Silvana Castro, deportistas no videntes. Esto hace destacar la actitud de estas personas que, frente a la dificultad, compiten en las mismas condiciones.

En esta nueva edición de este certamen los competidores disputaran las tres disciplinas, Esta prueba, que forma parte del Programa Verano, combinará un desafiante recorrido de 2,5 km de kayak, 58 km de ciclismo y 8 km de pedestrismo, con un nuevo circuito que irá desde El Carrizal hasta el Camping Pinar de Junín, en las inmediaciones del Dique Benegas.

image El recorrido de la Triatlón. Gentileza Walter Álvarez, referente del pedestrismo en Mendoza El atleta compite siempre bajo el mismo lema “que las barreras no te frenen”, y con esas palabras Walter consiguió quedar a solo 400 metros de la cima de una de las montañas en escalada más altas del mundo, el Aconcagua. En esta odisea estuvo catorce días de ascenso, luchando contra el clima y la adversidad, acompañado por su equipo y un guía de la zona.

El deportista no pudo concretarlo y se quedó a las puertas de un hito histórico, pero el logro no deja de ser más grande de lo que pudo haber sido. Ahora se sumergirá en un nuevo reto, el triatlón, que tendrá una extensión de casi 70 km entre todas las pruebas siendo uno de los desafíos más imponentes en el atletismo. Ante su reciente intento fallido de subir a la cima del Aconcagua, declaró “Es para motivar a todos a que aportemos nuestro granito de arena y logremos una verdadera inclusión”.

image El atleta enfrentó un desafío histórico. Gentileza Silvina Castro, ejemplo para muchos Esta atleta, oriunda de General Alvear, Mendoza, aclaró que está emocionada de competir en el triatlón. En la primera prueba de kayak estará acompañada por su hija más chica como guía, luego contará con Analia Agon en los 58 km de ciclismo y en el pedestrismo estará junto a Martín Becerra. Mientras tanto, se encuentra acompañada por Walter Álvarez en un entrenamiento de embarcación que se llevó a cabo en una laguna de su departamento .

Silvana es muy activa y vuelve al triatlón con la intención de destacarse. La última vez que compitió fue hace tiempo, por lo que regresar a un reto de esta magnitud representa todo un desafío. Desde 1991 y durante prácticamente toda la década de 1990 en diversas competiciones, como por ejemplo el 1º Triatlón de Gral. Alvear y el Pentatlón de San Rafael,. Hace poco participó en la Maratón Nocturna de Mendoza, donde completó los 10 km.