Fútbol femenino: un equipo de Malargüe busca apoyo para un torneo internacional

En la Linares Cup, que se desarrollará en Chile, Mendoza tendrá solo un equipo representante, que llega desde Malargüe. Necesitan colaboración para viajar.

El fútbol femenino juvenil de Malargüe está transitando una oportunidad única para llevar a Mendoza a lo más alto, aunque necesitará que el público mendocino le envíe su colaboración, para que este combinado participe de la Linares Cupo, en Chile, donde se medirán con equipos de la región.

Las jóvenes conforman un grupo de 22 personas que tienen que viajar. Si bien el departamento las ayudó con gran parte del gasto, todavía quedan muchas variantes por cubrir, como combustible, alojamiento y alimentación, donde los padres acompañantes también están incluidos. El viaje estaría premeditado para el domingo 11 de enero a las 7 de la mañana, con destino al país fronterizo.

image El equipo de futbol femenino que representará a Mendoza en la Linares Cup. Gentileza ¿Qué torneo disputará el equipo de Mendoza? La Linares Cup es un torneo que se disputa en la ciudad de Linares, en Chile, durante el mes de enero. Comenzará el día 11 y se extenderá hasta el 17, y contará con un total de 14 equipos femeninos en esta décima edición del certamen. El único representante mendocino será el combinado del departamento de Malargüe, que apenas tiene un año de existencia. Este seleccionado de jugadoras se conformó por su potencial, ya que las futbolistas pertenecen a diversos clubes locales.

La dirección técnica está a cargo de Omar Becerra y está acompañado por Cristian Valdés y Lucas Álvarez, además del constante apoyo de allegados, familiares y personas que conocen el proyecto. A estas horas se corre contrarreloj con la ayuda económica del plantel para poder disputar este torneo de carácter internacional. La salida del equipo es mañana por la mañana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linares Cup Oficial (@linarescupoficial) ¿Cómo ayudar a la selección juvenil de Malargüe? Cualquier ayuda con la que se pueda disponer y que esté al alcance para esta noble causa puede canalizarse comunicándose con el número de Nelson Sáez (2604085947) o también a quien pueda colaborar directamente, transferir al alias de veromili76.mp a nombre de Milicevic Verónica. Es importante el apoyo para la formación personal y deportiva de las jugadoras que irán a representar nuestra tierra a nivel internacional. Los mismos padres fueron los encargados de conseguir la indumentaria y Verónica, una de las madres del grupo selló el logo bajo el nombre del Departamento.