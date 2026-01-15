15 de enero de 2026 - 07:45

Junín ya está listo para vivir el Encuentro de las Naciones, la gran fiesta del verano en el Este

El tradicional evento cultural y gastronómico celebrará su XXII edición en el Parque Recreativo Dueño del Sol, con más de 30 colectividades, más de un centenar de stands, artesanos, propuestas regionales y una destacada grilla artística que incluirá a Indio Rojas, Estelares, Los Caligaris, La K’onga, El Chaqueño Palavecino y el cierre especial de Dyango en la Vendimia departamental.

Vendimia, gastronomía y cultura este fin de semana en Junín
Por Enrique Pfaab

Junín vivirá este fin de semana una nueva edición del Encuentro de las Naciones, una de las propuestas culturales y gastronómicas más convocantes del verano en la zona Este. Convertido ya en una marca registrada del departamento, el evento celebrará su XXII edición en el Parque Recreativo Dueño del Sol, con una programación que combinará sabores del mundo, tradiciones, música y grandes artistas en escena.

Nacido en 2003 como un espacio para que las colectividades pudieran compartir su cultura a través de la cocina típica, la danza y la música, el Encuentro fue creciendo junto con su público. Primero ocupó la Plaza Distrital Juan Bautista Alberdi y la Avenida Mitre, hasta que, en 2007, la Municipalidad decidió trasladarlo al predio del parque, anticipando el impacto que tendría y permitiendo ampliar participación y propuesta.

Hoy, el Encuentro de las Naciones es una experiencia integral que invita a recorrer stands gastronómicos, disfrutar de bailes tradicionales, espectáculos y una ambientación especialmente pensada para que el público pueda pasear y quedarse. La organización incluye sectores definidos y cómodos, con food trucks, chocolateros artesanales, más de 30 colectividades, alrededor de 120 puestos de comidas típicas, espacios de pastelería, licuados, helados, degustaciones de bodegas, artesanos y productos regionales.

A lo largo de su historia, su escenario ha recibido a artistas de primer nivel, entre ellos Pimpinela, Los Nocheros, Abel Pintos, Los Caligaris, Valeria Lynch, Soledad, Marcela Morelo, Franco Simone, Armando Manzanero, Verónica Cangemi, Sergio Denis y Palito Ortega, consolidando su prestigio. Además, el evento viene incorporando una mirada ambiental: en la última edición se recolectaron más de 100 mil botellas en el marco de un programa de reciclaje.

Este año, la grilla también promete convocar multitudes.

  • Viernes 16 – 21.00: XXII Encuentro de las Naciones. Cierre musical: Indio Rojas y Estelares. (Entrada gratuita)

  • Sábado – 22.00: Fiesta Departamental de la Vendimia “El milagro que florece”, con cierre de Dyango. (Entrada gratuita)

  • Domingo – 21.00: Continúa el Encuentro de las Naciones, con cierre de Los Caligaris. (Entrada gratuita)

  • Lunes – 21.00: Nueva jornada del Encuentro, con cierre de La K’onga y El Chaqueño Palavecino. (Entradas disponibles en TuEntrada.com.)

Con organización, identidad y una convocatoria que crece año tras año, el Encuentro de las Naciones promete volver a reunir a miles de mendocinos y visitantes para celebrar diversidad, cultura y encuentro.

