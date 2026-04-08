Cruce a Chile bajo amenaza: denuncian una página web falsa que estafa y roba datos a los usuarios

Varias personas alertaron por intentos de estafa al momento de hacer la declaración jurada de ingreso a Chile a través del complejo Los Libertadores. Recomendaciones a tener en cuenta.

La Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) de Chile alertó sobre una “estafa online” en el paso internacional Los Libertadores, luego de recibir varias denuncias de usuarios. Aseguran que antes de llegar al complejo aduanero, estos “colaboradores” ofrecen realizar el trámite de la declaración jurada de forma online.

Debido a la situación, el organismo estatal chileno utilizó sus medios de comunicación para alertar sobre el fraude digital. “Algunos usuarios han denunciado que personas ofrecen realizar el trámite online. Sin embargo, este sitio ES FRAUDE!”, escribieron en su cuenta de X.

Estos delincuentes ofrecen QRs o links que redirigen a una página web falsa, donde se le solicita al viajante completar un formulario y realizar un pago. Sin embargo, este trámite es 100% gratis. Por eso las autoridades chilenas confirmaron que se trata de un sitio fraudulento, con el fin de llevar un control.

Página web falsa Página web falsa para ingresar a Chile por el complejo Los Libertadores. @UPFronterizos La intención de estas personas también es robar datos bancarios, información personal, entre otros datos sensibles. Así como suele suceder con otras prácticas similares.

Recomendaciones a tener en cuenta Ante esta situación, el organismo chileno emitió cuatro recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños. Principalmente, la UPF pide a los turistas, tanto mendocinos como nacionales, no aceptar ayuda de terceros, mientras que explican que el trámite se realiza únicamente en forma presencial.

En caso de querer realizar el trámite de forma online -con la intención de ahorrar tiempo antes de viajar- se debe acceder directamente al sitio oficial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En tanto, la única dirección correcta es declaración-jurada-chile.com. Además, las autoridades aclararon que el procedimiento es totalmente gratuito. Esto demuestra aún más la estafa que estas personas realizaban en Alta Montaña. También aseguraron que ningún funcionario chileno estará ofreciendo asistencia antes del ingreso al complejo fronterizo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UPFronterizos/status/2041913009547657727?s=20&partner=&hide_thread=false Se recomienda:

Realizar trámite personalmente.

Acceder directamente por la página https://t.co/E6TFCg56QA

Ningún funcionario estará ofreciendo llenar el formulario por uds, antes de llegar al complejo.

Es un trámite 100% GRATUITO. — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) April 8, 2026