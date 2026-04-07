La gran victoria de Boca ante Universidad Católica en fotos

El Xeneize debutó en la Copa Libertadores con el triunfo 2 a 1 ante el Cruzado, en el San Carlos de Apoquindo. Las mejores postales de la noche.
Boca - Católica, por la Copa Libertadores
Boca - Católica, por la Copa Libertadores
Leandro Paredes se despachó con un golazo, para el 1 a 0 de Boca
Golazo de Leandro Paredes para el 1 a 0 de Boca
Boca - Católica, por la Copa Libertadores
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Boca - Católica, por la Copa Libertadores
Boca - Católica, por la Copa Libertadores