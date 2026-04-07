7 de abril de 2026 - 23:33

La gran victoria de Boca ante Universidad Católica en fotos

El Xeneize debutó en la Copa Libertadores con el triunfo 2 a 1 ante el Cruzado, en el San Carlos de Apoquindo. Las mejores postales de la noche.

Boca - Católica, por la Copa Libertadores Foto 1/8

Boca - Católica, por la Copa Libertadores

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Boca - Católica, por la Copa Libertadores Foto 2/8

Boca - Católica, por la Copa Libertadores

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Leandro Paredes se despachó con un golazo, para el 1 a 0 de Boca Foto 3/8

Leandro Paredes se despachó con un golazo, para el 1 a 0 de Boca

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Golazo de Leandro Paredes para el 1 a 0 de Boca Foto 4/8

Golazo de Leandro Paredes para el 1 a 0 de Boca

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Boca - Católica, por la Copa Libertadores

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Boca - Católica, por la Copa Libertadores Foto 6/8

Boca - Católica, por la Copa Libertadores

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Boca - Católica, por la Copa Libertadores

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Boca - Católica, por la Copa Libertadores Foto 8/8

Boca - Católica, por la Copa Libertadores

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