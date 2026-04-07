Control de mochilas, gorros prohibidos y fin de la gratuidad: el plan de Chile para frenar la violencia escolar

El crimen en un colegio de Calama, donde un estudiante asesinó a una inspectora e hirió a otras cuatro personas , aceleró una respuesta política que el gobierno de José Antonio Kast venía preparando para Chile . Esta vez, con medidas punitivas y preventivas, que buscan intervenir directamente en la vida cotidiana dentro de las escuelas y endurecer castigos contra alumnos violentos .

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El presidente chileno firmó y presentó este martes dos proyectos de ley que enviará al Congreso para frenar la escalada de violencia escolar mediante control, sanción y disuasión.

Según dijo en su conferencia, el primer proyecto introduce cinco medidas específicas que modifican prácticas habituales en los establecimientos.

Presidente Kast junto con la ministra de seguridad y la ministra de educación presentan proyectos para mejorar la seguridad escolar "Se podrán revisar mochilas y pertenencias de todos quienes ingresen a los colegios, interrumpir o paralizar clases será una falta grave, quienes… pic.twitter.com/NE4vgtHnyD

Una de las más sensibles va por la habilitación de la revisión de mochilas y pertenencias, tanto de estudiantes como de docentes.

La lógica es preventiva: detectar armas u objetos peligrosos antes de que ingresen al circuito escolar.

En la misma línea, se incorpora la prohibición de gorras, capuchas y pasamontañas, salvo casos justificados, con el objetivo de garantizar la identificación facial dentro de los colegios.

El proyecto del oficialismo también refuerza la autoridad docente. Se habilita a los profesores a aplicar medidas pedagógicas, correctivas y disciplinarias más amplias, con el argumento de asegurar el normal desarrollo de las clases en contextos de conflictividad creciente.

Detector de metales en escuela de Chile Detector de metales en escuela de Chile Gentileza / El Mercurio Valparaíso

A eso se suma un punto directamente ligado a episodios recientes en liceos (escuelas): se establecen sanciones por interrumpir clases, en referencia a las llamadas “salidas” o protestas estudiantiles que paralizan la actividad escolar.

El aspecto más disruptivo estará puesto fuera del aula. El proyecto del gobierno trasandino incorpora una inhabilitación para acceder a la gratuidad universitaria para aquellos estudiantes condenados por delitos graves.

Entre los requisitos para ser beneficiario en el nivel superior estará no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

Endurecimiento penal en Chile por violencia escolar: un agravante específico

El segundo proyecto de Kast avanza sobre el Código Penal. Propone incorporar una agravante para delitos cometidos dentro de establecimientos educacionales o en sus entornos, incluyendo traslados.

Implica, en términos concretos, aumentar las penas cuando los hechos ocurran en ese contexto. La medida apunta a reforzar la idea de la escuela como espacio protegido.

La ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert, lo sintetizó en términos operativos: se busca “aumentar las penas por los delitos que se cometan al interior de los establecimientos”.

Hernán Meneses Leal (18) mató a una docente e hirió a otras cuatro personas en una escuela de Calama, Chile Hernán Meneses Leal (18) mató a una docente e hirió a otras cuatro personas en una escuela de Calama, Chile Gentileza

“Estas son medidas que el gobierno tiene la voluntad de concretar y por eso le solicitamos al Congreso legislar con prontitud. Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrió Calama”, dijo Kast esta mañana, al hacer referencia al asesinato del 27 de marzo pasado.

En el Instituto Obispo Silva Lezaeta, el agresor, identificado como Hernán Meneses Laal (18), se encerró en el baño, salió vestido de negro, encapuchado y con antiparras, y extrajo un cuchillo de doble filo de unos 30 centímetros.

La inspectora María Victoria Reyes (59) intentó repeler el ataque con gas pimienta, pero fue apuñalada en reiteradas ocasiones y murió en el lugar

Luego, el agresor se dirigió al patio y atacó a estudiantes de segundo medio, generando escenas de pánico. Hubo, en total, cuatro heridos.

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El avance del atacante se detuvo gracias a la intervención de alumnos, que lograron reducirlo. Un estudiante de 15 años lo tacleó y, con ayuda de otros, consiguió desarmarlo antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, tal como se vio en un video publicado por TVN.

Según trascendió, el joven asesino presentaba antecedentes de salud mental, entre ellos depresión severa y posibles rasgos de trastorno del espectro autista. Además, habría sustraído dinero a su familia para adquirir los elementos utilizados en el ataque.