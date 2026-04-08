Indignación: un delincuente le robó a una jubilada mientras rezaba de rodillas una iglesia

El hecho ocurrió en la Parroquia del Sagrario de Concepción. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el ladrón aprovecha el momento para sustraerle la cartera.

Indignación en Chile: un delincuente le robó a una jubilada mientras rezaba de rodillas una iglesia.

Un robo causó repudio entre los feligreses de la Parroquia del Sagrario de Concepción, en Chile. Un delincuente ingresó al templo y, aprovechando el silencio y la soledad del lugar, le robó sus pertenencias a una adulta mayor que se encontraba rezando.

El episodio quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad del recinto. En las imágenes se observa cómo el sujeto se acerca sigilosamente por detrás de la mujer, quien se encontraba de rodillas y orando. Tras analizar qué bolso parecía más lucrativo, el ladrón lo tomó con rapidez y huyó del lugar.

La respuesta de la Parroquia Desde la institución no tardaron en viralizar el video para intentar identificar al sospechoso y alertar a la comunidad. A través de un comunicado, lamentaron que el templo haya sido "nuevamente escenario de un hecho delictual", confirmando que no se trata de un caso aislado.

Embed ¡Insólito! Un sujeto robó las pertenencias de una mujer mientras rezaba en la Parroquia del Sagrario, en Concepción, región del Biobío. El hecho ha generado indignación entre los fieles y la comunidad local. pic.twitter.com/bFUEFYP0dJ — Meganoticias (@meganoticiascl) April 8, 2026 "En esta ocasión, una feligresa sufrió el hurto de sus pertenencias mientras se encontraba en oración. Repudiamos estos actos que vulneran la paz de nuestro lugar sagrado. Ya se está procediendo con la denuncia policial correspondiente”, aseguraron las autoridades parroquiales.

Por su parte, el párroco Claudio Alarcón manifestó su amargura por el hurto: "Estamos perdiendo los límites de todo, del respeto, de algo sagrado. El templo es sagrado y esto molesta porque no se respeta, no hay un cuidado de las cosas sagradas", señaló con pesar.

Hasta el momento, carabineros aún no ha logrado dar con el paradero del delincuente.