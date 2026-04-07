Boca fue superior a Universidad Católica, y se quedó con el triunfo en el debut de Copa Libertadores

Boca jugó mejor que Universidad Católica de Chile , y se quedó con la victoria en el debut de la Copa Libertadores de América. Fue 2 a 1 en el San Carlos de Apoquindo, con los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Descontó Juan Díaz en el dueño de casa.

Video: A Rafael Di Zeo le aplicaron el derecho de admisión y no pudo entrar a ver Talleres vs. Boca

El planteo de ambos equipos conspiró contra los deseos de ver muchas chances de gol durante el primer tiempo. El elenco local trató de abroquelarse en campo propio, apostando a una tenue presión en la zona media y a hacerle sentir el rigor a los creativos Xeneizes . Eso explicó los múltiples parates a partir del uso de la pierna fuerte.

Mientras tanto, el cuadro argentino tuvo el mérito de mantener la calma con el dominio de la pelota como principal aliado . La movió por el ancho del campo en su intento de crear espacios en el fondo chileno, y logró sortear los 45 minutos sin que Leandro Brey tenga que intervenir.

En ese duelo de estilos muy parejo e intenso, la única diferencia llegó a partir de la jerarquía individual de un futbolista: Leandro Paredes. A los 16’, el volante campeón del mundo capturó un despeje defectuoso en la puerta del área, y cruzó un bonito disparo que superó la resistencia de Vicente Bernedo.

¡BESO AL ESCUDO Y GRITO DEL ALMA! Leandro Paredes sacó a relucir toda su clase mundial y marcó un verdadero golazo en su primer partido en la Copa para el 1-0 de Boca ante la Universidad Católica en el debut. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HzKUR5cUDF

Debido a los cambios propuestos por Daniel Garnero, Universidad Católica se adelantó varios metros en el terreno para disputar el complemento. Esto le permitió crear su oportunidad más clara con el cabezazo de pique al piso de Giani que Brey mandó al córner. Pero también provocó espacios en el fondo para el deleite visitante.

Boca supo capear el temporal, y avisó que seguía siendo peligroso con dos aproximaciones interesantes. Primero Delgado conectó con Ayrton Costa, que la pinchó ante la salida del portero y encontró la providencial salvada de un defensor sobre la línea. Minutos más tarde, Paredes filtró y Aranda probó apenas desviado.

Adam Bareiro estampó el segundo tanto:

Embed ¡BAREIRO PARA EL SEGUNDO! Aranda armó un jugadón y Blanco asistió al paraguayo para que marque el 2-0 de Boca ante la U Católica.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fViSjzpOHH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Y la tercera fue la vencida. A los 19’, Tomás Aranda descolocó a la defensa rival con un taco para la subida de Lautaro Blanco, y este encontró en el segundo palo a Adam Bareiro, dispuesto a anotar el 2 a 0.

A falta de diez minutos Católica reaccionó y alcanzó el descuento que le puso picante al cierre, cuando parecía que ya nada podía pasar. Juan Díaz fue el encargado de encender la llama de la ilusión tras una mala respuesta de Brey a la hora de cortar un córner. El VAR revisó un posible offside, pero finalmente no existió.

Católica descontó, pero no pudo lograr la heroica:

Embed DESCONTÓ LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Juan Ignacio Díaz aprovechó el rebote de Brey y marcó el 1-2 ante Boca sobre el cierre.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IrWyy9kmMW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Sin embargo, el Xeneize se hizo tripa y corazón en el cierre, y lo aguantó sin demasiados problemas para abrochar un importante triunfo en su regreso a la Copa Libertadores de América. Debía ganar en una cancha complicada para acomodarse de entrada dentro del grupo, y lo hizo siendo superior en líneas generales.

El trajín del elenco de Claudio Úbeda recién arranca, ya que este sábado tendrá que disputar su encuentro correspondiente a la Liga Profesional ante Independiente de Avellaneda. Luego recibirá a Barcelona de Ecuador, y visitará el Monumental para jugar contra River Plate. Será una semana movida.

Universidad Católica vs. Boca por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas