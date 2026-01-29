Patagonia: el Gobierno destina más de $129 mil millones para equipamiento y capacitación de bomberos

En medio de los incendios en la Patagonia , el Gobierno nacional anunció una gran inversión para reforzar la respuesta ante emergencias. A través del Ministerio de Seguridad , se dispuso la asignación de $129 mil millones destinados al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en todo el país .

Incendios en la Patagonia: gobernadores reclaman al Congreso una ley de Emergencia Ígnea "urgente"

Incendios: el Gobierno escuchó el reclamo de los gobernadores y evalúa sumar la emergencia ígnea al Congreso

Según informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, la medida apunta a mejorar el equipamiento, el funcionamiento operativo, la capacitación del personal y las tareas de fiscalización del sistema. La reiteración de incendios obligó a reforzar la capacidad de las entidades que integran la protección civil.

“La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó el ministerio.

Por otra parte, el Gobierno analiza la posibilidad de prorrogar por decreto la ley de Emergencia Ígnea ante la crisis generada por los incendios mientras estudia la incorporación del aumento de partidas que reclaman los gobernadores al temario de sesiones extraordinarias .

La resolución establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado . Se financia la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil.

Estos fondos también podrán destinarse a la conservación y mantenimiento del equipamiento en condiciones operativas, según se informó en un comunicado.

Asimismo, se asignaron $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, destinados a gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

En paralelo, se destinaron otros $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, específicamente orientados a la capacitación de bomberos voluntarios y directivos de las instituciones, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y operativa del sistema.

Por su parte, se asignaron $ 2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, destinados a tareas de fiscalización del sistema, establecimiento de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad, traslados, capacitación técnica, formación de instructores, diseño de cursos y asistencia extraordinaria a entidades en situaciones de emergencia.

El Gobierno analiza y no descarta sumar la propuesta de los gobernadores del sur a extraordinarias

Además, se enviaron $ 7.754.640.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, destinados al funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.

Finalmente, se asignaron $ 2.584.880.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina para gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N.° 25.054 y sus modificatorias.