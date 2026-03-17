Referéndum de Italia 2026: qué se vota, cuándo y qué pasa con la ciudadanía si no participás desde Argentina

Miles de argentinos con ciudadanía italiana ya recibieron en sus casas el sobre para votar en el “Referendum Confermativo 2026” de Italia , convocado para el 22 y 23 de marzo.

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Desde el exterior, el voto se realiza por correo y debe enviarse antes de la fecha límite al consulado correspondiente.

En el país hay alrededor de 820.000 electores italianos , un número que puede resultar decisivo en votaciones reñidas, especialmente en este tipo de referéndums donde no se exige un piso mínimo de participación.

Por eso, aunque no sea obligatorio, el voto desde el exterior sigue siendo un factor de peso en la política italiana. Desde los consulados piden a la gente consultar en la web oficial.

El referéndum busca aprobar o rechazar una reforma profunda del sistema judicial italiano, convocada por decreto presidencial en base al artículo 138 de la Constitución.

En términos concretos, la propuesta apunta a tres cambios centrales.

Ciudadanía italiana, cambiaron las tarifas (Imagen ilustrativa / Web) Referéndum italiano: cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar Ilustrativa

Primero, la separación definitiva de las carreras de jueces y fiscales. Hoy un magistrado puede alternar entre acusar y juzgar; la reforma lo prohíbe para garantizar mayor imparcialidad.

Segundo, la modificación del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Se propone dividirlo en dos órganos -uno para jueces y otro para fiscales- e introducir un sistema de selección por sorteo para reducir la influencia de las internas políticas dentro del Poder Judicial.

Tercero, la creación de una Alta Corte disciplinaria, un tribunal externo encargado de sancionar a los magistrados, quitándole esa función al CSM.

A diferencia de otros mecanismos, la reforma se aprueba simplemente si hay más votos por el “Sí” que por el “No”, sin importar el nivel de participación.

Cuándo se vota

En Italia se vota el domingo 22 y el lunes 23 de marzo de 2026. Los electores en el extranjero votan con antelación, por correspondencia.

El trámite vía digital va a agilizar el proceso para obtener la ciudadanía italiana, ¿cuánto cuesta y quiénes pueden acceder?. Foto: Web Referéndum italiano: cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar Archivo

Cómo se vota desde Argentina en el referéndum de Italia 2026

Los ciudadanos italianos que residen en Argentina inscriptos en el Registro de Italianos Residentes en el Extranjero (AIRE por sus siglas en italiano) reciben el sobre en su domicilio y votan por correspondencia.

El procedimiento es simple: se marca “Sí” o “No” (se debe usar tinta negra o azul), se coloca la papeleta en el sobre en blanco, luego todo dentro del sobre prefranqueado y se envía por Correo Argentino sin costo.

Solo se remitirán a Italia para el escrutinio las papeletas votadas que lleguen a la oficina consular de referencia dentro y no más tarde de las 16 horas locales del jueves 19 de marzo.

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Qué pasa si no votás desde Argentina en el referéndum de Italia 2026

No votar no tiene ninguna sanción. Aunque el artículo 48 de la Constitución italiana define el voto como un “deber cívico”, no existe multa, penalidad ni pérdida de la ciudadanía por no participar.

Sin embargo, especialistas advierten que en el plano político hay discusiones abiertas en Italia sobre el vínculo de los ciudadanos residentes en el exterior con el país.

Algunos proyectos -todavía no aprobados- plantean la necesidad de que voten al menos algunas veces en un período determinado para mantener ciertos derechos.

En la práctica, hoy no votar no genera consecuencias legales.

Instructivo para votar en el referéndum de Italia 2026