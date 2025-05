Esperanza para la ciudadanía italiana: el fallo judicial que entusiasma a miles de argentinos para obtenerla

El fallo se dictó sobre un caso iniciado antes de la entrada en vigor del decreto , lo cual fue clave para el resultado. El juez no sólo reconoció la ciudadanía a los demandantes, sino que también ordenó al Ministerio del Interior pagar las costas del proceso . En su argumentación, sostuvo que el decreto no prevé de forma explícita su aplicación retroactiva , lo que impide afectar derechos ya adquiridos.

Ciudadanía italiana: cuáles son los requisitos para tramitarla en Argentina Un fallo sentenció que el nuevo decreto no es retroactivo. Imagen ilustrativa

Según Graciela Cerulli, abogada patrocinante en dos de las tres causas favorables, el juez dejó en claro que "el decreto no es retroactivo. Es decir, asegura que no se puede aplicar a los que ya nacieron, a los que ya eran ciudadanos desde el momento en que nacieron, más allá de que hayan presentado o no la solicitud de reconocimiento de ciudadanía italiana”.