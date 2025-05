Tenis: Vuelve el hijo pródigo de Italia después de cumplir su castigo

En esa línea, señaló que "lo que será más lindo es volver a jugar, reencontrarme con el público. También sé que habrá presión, que hay dudas y preguntas sobre mi nivel de juego, es algo normal, pero no me da miedo volver a jugar".

Durante sus prácticas en la previa del torneo romano, Sinner recibió un baño de masas del público italiano, que lo ovacionó en su entrenamiento del lunes en la cancha central.

Sobre lo que cambió para él tras el dopaje, reconoció que "no me ha cambiado nada. Soy el mismo que era el año pasado. Es evidente que me siento ahora más liberado porque este caso ya no planea más sobre mí, pero no creo que me haya cambiado en mi personalidad. Entendí que fuera de las pistas de tenis es muy importante estar bien rodeado".