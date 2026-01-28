Incendios: el Gobierno escuchó el reclamo de los gobernadores y evalúa sumar la emergencia ígnea al Congreso

La iniciativa apunta a brindar herramientas urgentes a los distritos afectados, en un contexto marcado por la presión política y la preocupación por el impacto ambiental.

Fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que la propuesta está en análisis y que “podría” sumarse si el diagnóstico técnico coincide con los parámetros del Ejecutivo . En la misma línea, integrantes de la mesa política reconocieron que el tema será tratado en los próximos encuentros.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo que la incorporación al temario debe ser anunciada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pero señaló que “seguramente, entre hoy y mañana, va a aparecer” .

Al ser consultada sobre si un eventual rechazo a ese pedido podría complicar en el Senado la sanción de la reforma laboral, Bullrich dijo que eso no sucederá porque “nosotros vamos a aceptar que se discuta el tema de la emergencia” .

El reclamo de los gobernadores patagónicos

Con 230 mil hectáreas de tierras afectadas por el creciente fuego, la Patagonia se encuentra en una compleja situación que llevó a los gobernadores patagónicos a oficializar el reclamo.

Los mandatarios provinciales piden por la libre disponibilidad y reasignación de partidas para hacer uso de los recursos nacionales y, si bien el Poder Ejecutivo puede dictar decretos para prorrogar la ley que data de 2022, aspiran a tratarla durante el período extraordinario que iniciará el próximo lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el 27.

Gobernadores patagónicos Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron ayer al Congreso que trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual.

De ese encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Qué cambiaría la sanción de la ley

De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

La realidad de la zona preocupa a varios integrantes del Gabinete, que temen por el crecimiento del mismo, por lo que aseguran que los Ministerios de Seguridad y Defensa enviaron recursos y trabajan en coordinación para auxiliar al gobierno provincial.

Hasta entonces, la mesa política que se reunió el pasado lunes, no ha discutido la solicitud, y lo hará en un nuevo encuentro la semana próxima. Sin embargo, anticiparon que el Ejecutivo sumará nuevos proyectos al listado que se tratará durante el verano.