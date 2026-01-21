Las condiciones climáticas favorecen la propagación de las llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos.

Preocupación en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas

Las fuertes ráfagas de viento más las altas temperaturas registradas en el día de ayer, han reactivado los incendios forestales en la provincia de Chubut.

Este combo meteorológico volvió a reavivar las llamar y ha provocado que las autoridades provinciales y los equipos de bomberos refuercen las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas y naranja para diversos sectores de la región, advirtiendo sobre condiciones climáticas adversas que actúan como un factor determinante en la crisis ígnea: no solo favorecen la propagación de las llamas ya existentes, sino que aumentan el riesgo de aparición de nuevos focos.

Incendios en Chubut En estos días, la Patagonia está siendo escenario de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Adviertem sobre riesgos para la salud de la contaminación por humo Equipos de brigadistas, aviones hidrantes y cuerpos de bomberos voluntarios trabajan en una operación coordinada para frenar el avance de los frentes más agresivos. Se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinarias.