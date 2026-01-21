21 de enero de 2026 - 09:12

Preocupación en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas

Las condiciones climáticas favorecen la propagación de las llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos.

Preocupación en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas

Preocupación en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las fuertes ráfagas de viento más las altas temperaturas registradas en el día de ayer, han reactivado los incendios forestales en la provincia de Chubut.

Leé además

Pronostican lluvias en Chubut en medio incendios forestales: hermetismo oficial y 12.000 hectáreas afectadas.

Pronostican lluvias en Chubut en medio incendios forestales: hermetismo oficial y 12.000 hectáreas afectadas

Por Redacción Sociedad
El diputado justicialista Martín Aveiro se metió en la polémica de los incendios forestales y pidió que Milei compre aviones hidrantes. Foto: IA Gemini

Incendios forestales: el exabrupto del diputado Martín Aveiro y su reclamo a Milei

Por Redacción Política

Este combo meteorológico volvió a reavivar las llamar y ha provocado que las autoridades provinciales y los equipos de bomberos refuercen las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas y naranja para diversos sectores de la región, advirtiendo sobre condiciones climáticas adversas que actúan como un factor determinante en la crisis ígnea: no solo favorecen la propagación de las llamas ya existentes, sino que aumentan el riesgo de aparición de nuevos focos.

Incendios en Chubut
En estos días, la Patagonia está siendo escenario de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Adviertem sobre riesgos para la salud de la contaminación por humo

En estos días, la Patagonia está siendo escenario de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Adviertem sobre riesgos para la salud de la contaminación por humo

Equipos de brigadistas, aviones hidrantes y cuerpos de bomberos voluntarios trabajan en una operación coordinada para frenar el avance de los frentes más agresivos. Se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinarias.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades provinciales evalúan la posibilidad de solicitar refuerzos técnicos y humanos a provincias vecinas o al Gobierno Nacional, con el fin de fortalecer los operativos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

incendios del sur: hay que invertir mas en su combate

Incendios del Sur: hay que invertir más en su combate

Por Editorial
Gripe H3N2: los casos de gripe correspondientes al subclado K ya se han identificado en 14 provincias.

Mendoza es la segunda provincia con más notificaciones de gripe H3N2

Por Verónica De Vita
ideal para jubilados: el pueblo de argentina recomendado para vacaciones tranquilas en la tercera edad

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina recomendado para vacaciones tranquilas en la tercera edad

Por Andrés Aguilera
Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: a qué zonas afectará

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad