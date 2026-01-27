27 de enero de 2026 - 21:45

Incendios en la Patagonia: gobernadores reclaman al Congreso una ley de Emergencia Ígnea "urgente"

Los mandatarios provinciales coincidieron en “la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica”. Los incendios elevaron el total a casi 230.000 hectáreas afectadas.

Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los gobernadores de cinco provincias patagónicas reclamaron al Congreso que avance de manera “urgente” con el tratamiento de la ley de Emergencia Ígnea, ante el impacto que vienen generando los incendios forestales en la región durante el último tiempo.

En el marco de las sesiones extraordinarias, el pedido fue acordado en una reunión virtual de trabajo de la que participaron los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; Chubut, Ignacio Torres; La Pampa, Sergio Ziliotto; Neuquén, Rolando Figueroa; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

Más de 200 mil hectáreas afectadas

Durante la reunión, los mandatarios coincidieron en “la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses”.

Relevaron que en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

incendios forestales

Destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional.

No obstante, subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a los afectados y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

Gobernadores en contacto con Diego Santilli

Los gobernadores informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias, según el comunicado.

La sanción de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

