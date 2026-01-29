En Aconcagua Radio, los incendios en la Comarca Andina: más de 200 mil hectáreas afectadas

La Comarca Andina atraviesa días críticos tras una seguidilla de incendios forestales que arrasaron amplias zonas de la cordillera chubutense. Localidades como El Hoyo, Lago Puelo , Epuyén, Cholila, Esquel y áreas del Parque Nacional Los Alerces resultaron seriamente afectadas, con un saldo de alrededor de 200 mil hectáreas quemadas y decenas de viviendas destruidas. A pesar de que no se registraron víctimas fatales, el impacto ambiental y social es profundo.

Darío Fernández, director del portal Cholila Online, describió un escenario de aparente calma que no garantiza el final del peligro. “Hoy es un día más tranquilo, bajó la temperatura y en algunos sectores llovió, pero esto no quiere decir que el incendio haya terminado”, explicó en diálogo con Aconcagua Radio . La experiencia de incendios anteriores, como el de 2015, demuestra que las cenizas pueden permanecer activas durante meses y reavivar focos inesperados. “Se han encontrado brasas prendidas incluso hasta octubre”, alertó.

En Cholila, cuatro familias perdieron sus viviendas, mientras que en otras localidades el número de damnificados es mayor, con un total estimado de unas 70 casas destruidas. El fuego avanzó también sobre zonas de veranadas, utilizadas para el ganado bovino, y amenazó áreas de alto valor ecológico.

La preocupación crece especialmente por el daño causado al Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Según Fernández, las llamas estuvieron a metros del alerzal milenario, un ecosistema único que tardó miles de años en formarse. “Es uno de los incendios más grandes en la historia de esta región”, afirmó.

En ese contexto, la reciente resolución del Gobierno nacional que destina más de 100 mil millones de pesos a asociaciones de bomberos voluntarios para la compra de equipamiento generó reacciones encontradas. “Bienvenido sea, pero llega tarde”, sostuvo Fernández, quien remarcó las carencias con las que trabajan los brigadistas. “Los bomberos andan en una Renault Kangoo cuando deberían tener camionetas 4x4, con malacates potentes, porque los caminos son intransitables”.

El director de Cholila Online subrayó que, frente a la falta de respuestas estatales, fue la comunidad la que ocupó ese vacío. “La solidaridad de la gente es la que bancó todo esto: las viandas, las donaciones, los handys que llegaron desde Tierra del Fuego. Muchas veces se está apagando un foco sin comunicación”, relató.

El malestar social también se hizo sentir con dureza. Fernández describió una profunda indignación hacia la dirigencia política, tanto nacional como provincial y municipal. “La gente siente desidia y abandono”, afirmó, y cuestionó la presencia de funcionarios que, según denunció, “vinieron a gastar viáticos” sin aportar soluciones concretas. En algunos casos, la tensión fue tal que funcionarios debieron retirarse ante el enojo de los vecinos.

Mientras la región intenta recuperarse, la amenaza de reactivación de los incendios sigue latente. El fuego parece haberse tomado una pausa, pero bajo las cenizas persiste un riesgo que mantiene en vilo a toda la Comarca Andina.

