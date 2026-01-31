ATE convocó a un paro nacional en los aeropuertos para el próximo lunes

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) anunció un paro nacional que afectará a todos los aeropuertos del país para el próximo lunes 2 de febrero. La medida de fuerza amenaza con paralizar la actividad en más de 27 terminales aéreas , lo podría causar cancelaciones masivas de vuelos.

El conflicto se originó tras la denuncia del sindicato sobre el incumplimiento de un aumento salarial previamente acordado y la falta de pago de los haberes correspondientes a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según el gremio, el Poder Ejecutivo decidió retrotraer las actualizaciones paritarias, dejando al personal en una situación de grave incertidumbre financiera.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la protesta comenzará a regir desde las 00:00 horas del lunes, e involucra a sectores operativos críticos como el control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo.

Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue contundente a través de un comunicado en sus canales oficiales: “El Gobierno decidió dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado , reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”. Asimismo, advirtió que la "demora y cancelación de vuelos será exclusiva responsabilidad del Gobierno".

Desde la organización sindical argumentaron que la impugnación del acuerdo vigente provino de un sindicato ajeno al convenio específico, lo cual agravó la tensión administrativa. “Desde ATE no vamos a permitir que la incapacidad e impericia de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento” , sostuvo Aguiar.

URGENTE!! ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!! LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya… pic.twitter.com/Cn4Dmo9UbV

Por último, remarcó que “el atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores”, al tiempo que criticó al Gobierno de “insensible y mamarracho”, por “jugar con el bosillo de los trabajadores”.

Esta medida había sido previamente advertida. Durante una reunión el pasado martes, el sindicato había anticipado medidas de fuerza para los primeros días de febrero, en aquellas provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto oficialista con respecto a la reforma laboral.

En relación con el contenido de la reforma laboral, el titular de ATE alertó que “pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”.