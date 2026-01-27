27 de enero de 2026 - 21:35

ATE impulsa una huelga general y movilización contra la reforma laboral en el Senado

La medida de fuerza podría anticiparse en algunas provincias. Además, el sindicato busca ampliar la convocatoria a sectores de la CGT.

Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.

Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.

Foto:

X / @rodoaguiar
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El sindicato ATE, junto a gremios aliados, convocó este martes a un paro nacional con movilización para el día en que el Senado trate la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Además, evalúan anticipar medidas de fuerza durante los primeros días de febrero en aquellas provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto.

Leé además

Javier Milei en la Derecha Fest, edición 2025.

Milei en Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y luego cantará con Fátima Florez en el teatro

Por Redacción Política
Alberto Fernández rompió el silencio: denunció una operación de Milei y criticó la alianza con un Trump débil.

Alberto Fernández rompió el silencio: denunció una "operación de Milei" y criticó la alianza con un Trump "débil"

Por Redacción Política

La convocatoria fue definida por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE, que buscará extender la medida al sector más “combativo” de la CGT durante una reunión prevista para este miércoles en la sede de la UOM.

Rodolfo Aguiar en la reunión en ATE de los sindicatos estatales
Rodolfo Aguiar en la reunión en ATE de los sindicatos estatales.

Rodolfo Aguiar en la reunión en ATE de los sindicatos estatales.

Tras el encuentro realizado en el Hotel Héctor Quagliaro del sindicato, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”.

En ese sentido, el dirigente sostuvo: “Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2016238734048424304&partner=&hide_thread=false

Aguiar también se refirió a las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con autoridades provinciales y señaló que “muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede”. “Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.

En relación con el contenido de la reforma laboral, el titular de ATE alertó que “pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”.

Embed

Además de ATE, participaron de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa.

Retoman la negociación por la reforma laboral: Bullrich encabeza contactos con bancadas aliadas en el Senado

Por Redacción Política
Javier Milei disparó contra el CEO de Techint.

Milei atacó al CEO del grupo Techint y crece el debate por las importaciones de acero

Por Redacción Política
Cornejo felicitó a un funcionario por sus calificaciones en una escuela de negocios.

El estudiante: Cornejo felicitó a un funcionario del Gobierno por sus calificaciones

Por Redacción Política
El Gobierno eliminó la comisión que calificaba la edad de las películas: cómo se calificarán ahora.

El Gobierno eliminó la comisión que por 40 años decidió la calificación de cada película en el país: cómo funcionará ahora

Por Redacción Política