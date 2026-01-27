ATE impulsa una huelga general y movilización contra la reforma laboral en el Senado

El sindicato ATE, junto a gremios aliados, convocó este martes a un paro nacional con movilización para el día en que el Senado trate la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Además, evalúan anticipar medidas de fuerza durante los primeros días de febrero en aquellas provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto.
La convocatoria fue definida por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE, que buscará extender la medida al sector más “combativo” de la CGT durante una reunión prevista para este miércoles en la sede de la UOM.
Tras el encuentro realizado en el Hotel Héctor Quagliaro del sindicato, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”.
En ese sentido, el dirigente sostuvo: “Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”.
Aguiar también se refirió a las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con autoridades provinciales y señaló que “muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede”. “Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.
En relación con el contenido de la reforma laboral, el titular de ATE alertó que “pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”.
Además de ATE, participaron de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios.