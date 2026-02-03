Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el decreto para trasladar el sable corvo de San Martín

La decisión del Gobierno de trasladar el sable corvo del general José de San Martín fuera del Museo Histórico Nacional derivó en la renuncia indeclinable de su directora, María Inés Rodríguez Aguilar. De esta manera, deja el cargo en medio de una fuerte controversia política y cultural.

La decisión oficial quedó plasmada en el Decreto 81/2026 , publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei junto al ministro de Defensa, Carlos Presti.

A partir de esa resolución, el sable corvo dejará el Museo y pasará a estar bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” , en la Ciudad de Buenos Aires. Tras conocerse la medida, la ahora exdirectora confirmó su renuncia y cuestionó el fundamento del traslado.

En diálogo con Çlarin, sostuvo que se trata de “una interpretación muy original” de la donación del sable y recordó que el destino de la pieza ya generó disputas en otros momentos de la historia argentina.

“Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad” , afirmó.

Rodríguez Aguilar había asumido al frente del museo, ubicado en el Parque Lezama, en agosto de 2025, tras desempeñarse como directora nacional de Museos. Reemplazó a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

Tensión: robos, protestas y renuncia

La renuncia se produce en un contexto de creciente polémica política y cultural. Estos días se registraron reacciones en redes y, según denunciaron trabajadores del museo, jóvenes “libertarios” irrumpieron y reclamaron el regreso del sable al regimiento, con consignas vinculadas a gestiones anteriores.

El decreto subraya que el sable corvo “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina” y constituye uno de los símbolos más representativos de la independencia y la soberanía nacional. Además, recuerda que la pieza fue donada al Estado en 1897 y que sufrió dos robos mientras se encontraba en el museo.

La entrega del sable se concretará este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, en una ceremonia que vuelve a colocar a una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina en el centro del debate público.