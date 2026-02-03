Arbolado público; municipios de Mendoza quieren hacerse cargo de la erradicación y del mantenimiento

Ya es un clásico, casi tanto como el cóndor del empalme entre el Acceso Sur y el Norte, como los Portones del Parque o como el Monumento el Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria. Cada vez que hay tormentas intensas o viento Zonda en Mendoza, hay árboles y ramas caídas . Muchas veces, el riesgo no está solo en los troncos que caen y ante la posibilidad de que golpeen o aplasten a un transeúnte, sino en que arrastran cableados (públicos y privados).

Solamente el fin de semana pasado, principalmente entre viernes y sábado, más de 200 árboles y ramas cayeron en toda la provincia como consecuencia de la tormenta de agua, viento e, incluso, granizo en algunas zonas. No se trató de todos forestales en mal estado o identificados como enfermos -tal vez, a la espera de ser erradicados-, sino que muchos de ellos eran jóvenes y estaban sanos.

"Fue una lluvia excepcionalísima" , describió en las últimas horas el gobernador Alfredo Cornejo sobre el fenómeno que hasta llevó a que se suspendieran eventos, fiestas vendímiales departamentales y otras actividades. Y fue el mismo Cornejo quien, en declaraciones periodísticas, hizo hincapié en la responsabilidad de los municipios de Mendoza en las tareas de prevención, sobre todo en lo referido al mantenimiento del arbolado y la limpieza de las acequias.

“Hay que redoblar el trabajo de los municipios en el cuidado del arbolado , porque es la mejor prevención. Todos sabemos que necesitamos árboles, necesitamos cuidarlos, pero necesitamos que estén bien”, indicó Cornejo, quien insistió en la necesidad de que la Legislatura provincial apruebe la ley que transfiere formalmente a los municipios la conservación del arbolado público .

Esta iniciativa es acompañada por todos los municipios del Gran Mendoza , según confirmaron a Los Andes sus intendentes o funcionarios. En pocas palabras, coincidieron en que precisar de una autorización especial -previo análisis- para decidir erradicar un árbol que se encuentra en evidente riesgo de derrumbe no hace más que sumar burocracia ante una inminente tragedia.

"Si la idea es retirar 500 árboles, por ejemplo, para poder hacer la apertura de una calle, un canal o construir una central térmica, por el volumen y la dimensión del impacto, está bien que arbitre los permisos el Ministerio de Ambiente, Ahora, si es porque las raíces se meten en las cloacas de un vecino o le levantó la vereda, tener que hacer toda un burocracia para justificar la erradicación -y sobre el cual el municipio hace un replante inmediato-, ahí estamos dilatando los tiempos innecesariamente", resumió el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

El 26 de septiembre del año pasado, en medio de una caótica tarde de viento Zonda, un árbol cayó sobre una mujer en la calle Rawson (Maipú), aplastándola y ocasionándole la muerte de inmediato. No fue el primer árbol -o rama- que caía como consecuencia del Zonda, pero lo trágico del desenlace derivó en que se acelerara esta discusión.

Disputa política de por medio entre la comuna maipucina y el Gobierno -la comuna destacó que había advertido por el estado sanitario del ejemplar y había solicitado que se erradicara-, se reavivó el debate. Y volvió a tomar fuerza la iniciativa presentada por el ex intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, en la Legislatura para otorgar autonomía a las comunas y que ellas se encarguen del manejo del arbolado público.

"Hace 30 o 40 años, los municipios no tenían equipos ni estaban preparados para el mantenimiento de su arbolado. Eso cambió drásticamente, y en todos los municipios hay un equipo formado para hacerlo. Es un buen momento para replantear la ley", destacaron a Los Andes desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Solamente en este municipio la comuna erradicó 21 árboles caídos tras el temporal (12 ya tumbados y otros 9 con riesgo inminente), mientras que removió 14 ramas caídas y otras 23 que estaban quebradas.

Actualmente, y según ellas mismas reconocen, las comunas están capacitadas para encargarse del mantenimiento de su arbolado. Ello evitaría las inevitables dilaciones de presentar un expediente al Ministerio de Energía y Ambiente para solicitar erradicar un forestal y que este ejemplar no se pueda ni tocar hasta tanto el Gobierno provincial autorice -o no- su remoción.

"Todo eso toma un tiempo que los vecinos no entienden e, incluso, no tienen si se les está por caer el árbol encima", agregaron.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, también se refirió a la necesidad de agilizar los trámites de cuidado y mantenimiento del arbolado público.

"Nosotros, por cada árbol que erradicamos, estamos plantando más de ocho, cuando la ley pide de que el replante sea tres. Eso sirve, es una buena práctica. Pero falta discutir algunas situaciones que tienen que ver con los daños que generan el arbolado más antiguo. Porque fuertes vientos, combinados con lluvia, aumentan la carga en el árbol y lo derrumban. Y ese derrumbe puede generar hasta pérdida de vidas", destacó Calvente.

En ese sentido, el intendente guaymallino destacó que en el municipio cuentan con equipamiento y personal idóneo para ocuparse del arbolado público.

"El municipio está en el medio de la solución de ese problema. Porque el reclamo lo plantea el vecino, pero la definición de erradicar o no es de Recursos Naturales. Es decir, el municipio solo junta los papeles y genera trámites administrativos para lograr esa aprobación. Eso es lo que tendríamos que rever", cerró el intendente ante la burocracia que se genera con el modelo actual.

"Ambiente debería quedar para una división grande, y lo otro para los municipios; obviamente con un protocolo y personal capacitado. Sería muy parecido al concepto de Evaluación de Impacto Ambiental. Si se quiere construir una casita, no interviene Ambiente a nivel Provincia. Pero si la idea es construir un shopping, ahí sí. El criterio que se ha desarrollado para otras cosas, no se ha desarrollado para el arbolado" agregó, en la misma sintonía, Allasino, intendente de Luján de Cuyo.

El debate de las jurisdicciones

En paralelo al debate sobre una nueva ley que otorgue autonomía a los municipios, se presenta otra situación: el choque de jurisdicciones en un mismo departamento.

En Maipú, por ejemplo, gran parte del territorio departamental se encuentra enclavado sobre rutas y vías que, o bien son provinciales (jurisdicción de Vialidad Provincial) o bien son nacionales (Vialidad Nacional). Así las cosas, un hipotético traslado de facultades aprobado por ley le quitaría la facultad a Energía y Ambiente para definir qué hacer y cómo actuar con el arbolado público, mas lo trasladaría a Vialidad.

El departamento maipucino ya ha erradicado más de 900 árboles en peligro (facultados por ordenanza municipal) y no vería con malos ojos que se aprobara la autonomía. No obstante, en los pasillos de la Municipalidad aclaran que esa nueva facultad debería complementarse con recursos para encarar aquellas tareas que, de avanzar la ley, ya no quedaría en manos del Ejecutivo provincial.

Franco Arenas Bernard, director de Obras Públicas Las Heras -por su parte- también celebró que se haya puesto sobre la mesa, y de forma seria, el debate sobre pasar el control del arbolado público a cada comuna.

"Permanentemente hacemos controles y tareas de poda o desrame. Cuando detectamos situaciones de gravedad o forestales que se han inclinado demasiado, damos aviso a la Provincia. Y si bien normalmente la respuesta es rápida, no podemos pasar por alto el aviso y esperar la autorización. Por ello esta ley puede simplificar todo", describió el funcionario lasherino.

Al igual que en Maipú, Las Heras se encuentra frente a la particularidad de que muchas de sus calles son jurisdicción de las dos Vialidad (Provincial y Nacional). Ergo, en caso de aprobarse la autonomía, si bien dejarían de depender de Energía y Ambiente, tampoco quedaría en poder del municipio dicho manejo

El caso de Godoy Cruz y su ordenanza que ya da autonomía

A diferencia de otros departamentos, Godoy Cruz cuenta con una normativa que actualmente le permite hacer trabajos puntuales sobre el arbolado público en caso de que la situación lo amerite.

De esta manera, solo en 2025 avanzaron en la poda tercerizada de 19.500 ejemplares, la poda municipal de otros 35.000, 300 destoconamientos, erradicación y tala de 224 forestales, corte de raíz de 63 unidades, corte de césped y riego en 245 espacios verdes (1.115.000 m2 de superficie) y el plantado de 1.337 árboles nuevos.