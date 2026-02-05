Caso $LIBRA: denuncian un contrato oculto y presentaron nuevas pruebas que podrían complicar a Milei

La causa judicial conocida como caso Libra sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el diputado Maximiliano Ferraro solicitará la incorporación de documentación que, según sostuvo, podría agravar la situación del presidente Javier Milei y de personas de su entorno.

El jefe del bloque de la Coalición Cívica pidió formalmente que se agregue al expediente información vinculada a la aparición de un contrato que sería clave para la investigación. De acuerdo con fuentes del caso, el planteo apunta a que ese documento sea incorporado de manera oficial a la causa en trámite.

“Se pide que se agregue a la causa en curso lo publicado respecto de la aparición de un contrato” , que resultaría clave en la investigación, indicaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Según el legislador Ferraro, se habría confirmado la existencia de un contrato celebrado “de forma dolosa” entre el mandatario y el empresario estadounidense, Hayden Davis, uno de los principales involucrados en la criptoestafa ocurrida en febrero del año pasado.

El documento presentado junto a su compañera de bloque, Mónica Frade, sostiene que dicho contrato “no fue oportunamente informado” y, por consiguiente, “fue ocultado por funcionarios vinculados” .

“Solicitamos que se disponga su incorporación formal al expediente y se ordenen las medidas de prueba necesarias para verificar su autenticidad”, sostiene el documento presentado por ambos legisladores.

Revelan pacto confidencial entre Milei y Hayden Davis

En las últimas horas salió a la luz un acuerdo que data del 29 de enero de 2025, firmado por el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis que establecía un marco de colaboración para implementar tecnologías de vanguardia en el Estado argentino.

El documento, que salió a la luz tras un año de investigación periodística tras el caso $LIBRA, revela que Davis se comprometió a brindar asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial, con el supuesto fin de modernizar la administración pública mediante contratos inteligentes y la digitalización de documentos oficiales.

El pacto se gestó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, que duró apenas 38 horas y culminó con una reunión en la Casa Rosada el 30 de enero. En dicho encuentro, gestionado por el lobbista Mauricio Novelli, también participó Manuel Terrones Godoy.