La nueva dependencia funcionará bajo la premisa de desmentir activamente la información que el Ejecutivo considere errónea.

El Gobierno lanzó la "Oficina de Respuesta Oficial" para combatir "noticias falsas" y "operaciones".

Este miércoles, el Gobierno nacional puso en marcha la "Oficina de Respuesta Oficial", una nueva herramienta comunicacional diseñada para contestar públicamente a lo que el Ejecutivo considera "noticias falsas" y exponer supuestas maniobras de prensa por parte de sectores opositores.

La presentación se realizó a través de la red social X, donde la oficina inauguró su canal de comunicación con un mensaje contundente: "La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta".

image @RespOficial_Arg, la nueva cuenta de comunicación del Gobierno Nacional. Captura Según explicaron desde el nuevo organismo, su método será "combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales"

"Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", manifestaron en su comunicado inaugural.

Milei volvió de Oslo y firmó su proyecto de Reforma Laboral que enviará al Senado Milei junto a Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. El argumento central para la creación de este organismo radica en el cambio de la política de medios. Según explicaron, al "dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político, desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos".

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo "informar" no alcanza si la desinformación avanza sin… — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026 La Oficina aclaró que no buscará "convencer ni imponer una mirada", sino dotar a los ciudadanos de herramientas para "distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información", concluyó el comunicado oficial.