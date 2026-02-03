3 de febrero de 2026 - 14:01

Cornejo reúne en forma "híbrida" a los intendentes para hablar de las elecciones

La reunión de Cornejo con los intendentes oficialistas se realizará este martes, aunque algunos participarán en forma virtual.

El gobernador Alfredo Cornejo tendrá este martes un encuentro híbrido con los intendentes oficialistas.

El gobernador Alfredo Cornejo tendrá este martes un encuentro "híbrido" con los intendentes oficialistas.

Tres intendentes reconocieron a Los Andes que habían sido convocados a un encuentro "descontracturado" y sin temario específico, que se manejó con cierto hermetismo, mientras que desde el entorno del gobernador sostuvieron que se trata de una reunión "de las habituales", aunque más enfocada en este caso a temas políticos que de gestión.

La última reunión de este tipo ocurrió precisamente después de las elecciones de octubre del año pasado y el asunto político más importante o urgente por estas horas vuelve a ser una elección. La diferencia con aquella vez es que ahora solo en 6 de los 18 municipios se vota para elegir concejales: Luján, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz.

De estas comunas, únicamente Luján está bajo control del oficialismo provincial y el resto tienen intendentes opositores, la mayoria de ellos del PJ. O sea que el oficialismo va de punto en casi todos los distritos, aunque con la silenciosa expectativa de dar el batacazo en más de una comuna, gracias a los ecos de la victoria en octubre de la alianza Cornejo-Javier Milei.

El intendente de Luján Esteban Allasino acaba de unirse al oficialismo (proviene del Pro de Omar de Marchi) pero también hay otro intendente no radical en el bloque. Se trata de Alejandro Morillas, de San Carlos, exaliado de Jorge Difonso.

Morillas ya es habitué hace tiempo de las actividades oficialistas. Allasino en cambio es más nuevo en estas lides, aunque ante la consulta de este diario, el intendente negó que vaya a tener una reunión de ese estilo con el gobernador.

A Morillas y Allasino se les suman en el elenco oficialista los ocho jefes comunales radicales, a quienes probablemente haya que estimular para que ayuden con la elección en sus zonas de influencia, porque no se juegan nada en sus departamentos el próximo 22.

Sin embargo, al cierre de esta nota, la lista definitiva de participantes al encuentro no estaba cerrada aún. Raúl Rufeil, de San Martín, era una baja con aviso, porque precisamente entró de vacaciones este martes. Otros señalaron que estaban viendo si se podían desocupar a tiempo de las cuestiones de gestión.

Frente a estas dificultades, trascendió que la reunión finalmente será híbrida, es decir, con algunos protagonistas "conectados" y otros presentes.

