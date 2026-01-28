28 de enero de 2026 - 14:44

¿Quiénes tienen que votar el 22 de febrero? Habilitaron el padrón definitivo de la elección

La Junta Electoral habilitó el padrón definitivo para la elección en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Quienes residen en seis departamentos deberán votar otra vez el 22 de febrero.

Quienes residen en seis departamentos deberán votar otra vez el 22 de febrero.

Foto:

Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional

Milei ordenó restituir la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo

Por Redacción Política
Cosquín 2026: el tenso momento entre el público y artistas por sus discursos anti-Milei.

Lenguaje inclusivo, canciones anti-Milei y críticas al Chaqueño Palavecino: el tenso momento en Cosquín 2026

Por Redacción Política

Quienes residen en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz votarán ese día. En estos departamentos se renovará la mitad de las bancas de los concejos deliberantes, debido a que las elecciones fueron desdobladas de las realizadas en la Provincia y la Nación, en octubre del año pasado.

En cambio, los que tiene domicilio en los otros 12 departamentos no deberán sufragar.

El padrón definitivo de electores ya puede ser consultado en un link habilitado por la Junta Electoral, que además informa dónde le tocará votar a cada vecino.

Quienes no tienen domicilio en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz aparecen como "no registrados" en el "minipadrón" de la Junta Electoral.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juicio por YPF: Argentina pidió a la jueza Preska frenar el hostigamiento de Burford y proteger las reservas de oro.

Juicio por YPF: Argentina pidió a la jueza Preska frenar el "hostigamiento" de un fondo buitre y proteger las reservas de oro

Por Redacción Política
Javier Milei en la Derecha Fest, en Mar del Plata.

Milei en la Derecha Fest: "Se le viene la noche a los zurdos"

Por Redacción Política
Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy.

Javier Milei cantó en el teatro Roxy: puertas adentro fue ovacionado pero a la salida recibió insultos

Por Redacción Política
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa.

Retoman la negociación por la reforma laboral: Bullrich encabeza contactos con bancadas aliadas en el Senado

Por Redacción Política