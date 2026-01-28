¿Quiénes tienen que votar el 22 de febrero? Habilitaron el padrón definitivo de la elección

La Junta Electoral de la provincia de Mendoza difundió hoy el padrón definitivo para las elecciones del 22 de febrero.
La Junta Electoral habilitó el padrón definitivo para la elección en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Quienes residen en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz votarán ese día. En estos departamentos se renovará la mitad de las bancas de los concejos deliberantes, debido a que las elecciones fueron desdobladas de las realizadas en la Provincia y la Nación, en octubre del año pasado.
En cambio, los que tiene domicilio en los otros 12 departamentos no deberán sufragar.
El padrón definitivo de electores ya puede ser consultado en un link habilitado por la Junta Electoral, que además informa dónde le tocará votar a cada vecino.
Quienes no tienen domicilio en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz aparecen como "no registrados" en el "minipadrón" de la Junta Electoral.