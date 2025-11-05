5 de noviembre de 2025 - 09:01

Tragedia en el Parque: despertó el chico que fue atropellado y está conmocionado por la muerte de su amigo

Julián Guzzo continúa internado en el Hopital Notti tras ser atropellado por una mujer de 82 años. Su amigo Fausto Moros murió en el acto.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A cuatro días de la tragedia donde falleció Fausto Morcos, de 13 años, su amigo Julián Guzzo, internado en el Hospital Notti tuvo una leve mejora y despertó, pero su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de las múltiples fracturas, el paciente está estable y continúa en el Servicio de Terapia Intensiva.

Los adultos mayores representan, históricamente, una porciónmínima en el total de accidentes fatales. | Imagen ilustrativa / Web

Tragedia en el Parque: ¿La edad al volante es un factor más de riesgo o sólo un prejuicio social?

Por Valeria Caselles
Por Redacción Sociedad

Sus familiares comentaron que el adolescente quedó muy conmocionado al enterarse de la muerte de su amigo el pasado sábado.

La tragedia

El fatal accidente tuvo lugar cerca de las 12:15, en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark. En ese punto, los dos adolescentes (Fausto Morcos y Julián Guzzo) se disponían a cruzar la calle, aprovechando que el semáforo les había dado luz verde.

Tragedia parque

Repentinamente, un auto conducido por la mujer de 82 años -y que circulaba por Boulogne Sur Mer, en sentido sur-norte- pasó por alto la luz roja que le ordenaba detener la marcha. Esto derivó en que los dos adolescentes fuesen embestidos violentamente mientras se encontraban a la mitad de la calle.

De inmediato se procedió a cortar el tránsito y se estableció un cordón sanitario para facilitar el traslado del chico herido al hospital Notti, donde recibió atención médica de urgencia.

La conductora del vehículo involucrado, en tanto, permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de las autoridades.

Por el delito, fue imputada por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas por orden de Fernando Giunta, fiscal de Tránsito. La mujer puede enfrentar hasta 6 años de cárcel pero por su edad puede serle concedida prisión domiciliaria.

Mientras la Justicia define su situación procesal, la mujer permanece detenida en su domicilio bajo custodia policial.

