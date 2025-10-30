Se agotó la moneda del Mundial 2026 que conmemora a Maradona a pesar de la polémica en redes

La nueva moneda muestra en el anverso una pelota sobresaliendo como alegoría de la pasión por el fútbol en Argentina. El reverso ilustra el segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 contra la selección inglesa, que cumplirá 40 años en 2026.
Además, “la pieza está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España” detalló el banco.
“Con esta pieza numismática, la Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA como lo hizo en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022”, comunicó la entidad.
Asimismo, aclaró que la moneda se entregará en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.