7 de noviembre de 2025 - 11:20

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y sus colegios por una amenaza de bomba vía mail

A primera hora de este viernes, la Universidad Católica de Mendoza y sus colegios fueron evacuados por amenazas. Los detalles.

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y su colegio por amenazas de una persona armada

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y su colegio por amenazas de una persona armada

Foto:

Archivo
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Lo que asomaba como un viernes tranquilo y de cierre para la semana hábil en la Universidad Católica Argentina y sus colegios (Colegio Papa Francisco -Inicial, Primario y Secundario- y Goretti) se convirtió en una jornada por demás convulsionada y con escenas de desesperación. Y es que recibieron una dura amenaza (que involucraba la presencia de una persona armada en las instalaciones), lo que motivó la suspensión inmediata de las actividades.

Leé además

Quién es el adolescente mendocino que más sabe de Filosofía y representará al país en las Olimpiadas de Polonia

Quién es el adolescente mendocino que más sabe de filosofía y representará al país en las Olimpiadas

Por Ignacio de la Rosa
Cajón de Arenales, en Reserva Manzano Histórico, Tunuyán.

Preocupante: advierten que los excrementos en la cordillera ponen en riesgo un área natural protegida

Por Gisel Guajardo

"Estimada comunidad. Se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga a aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad de Justicia y a evacuar los edificios de la UCA en sus niveles primario, secundario y universitario. Por este motivo queda suspendida toda actividad hasta el día lunes. Quedamos a disposición", indicaron desde la casa de estudios.

Colegio Papa Francisco

La amenaza que alteró todo

El viernes había arrancado con la más absoluta tranquilidad en el edificio ubicado en el Parque San Vicente (Godoy Cruz), Allí funciona la sede mendocina de la UCA, además del Colegio Papa Francisco, que incluye todos los niveles educativos pre universitarios.

No obstante, durante las primeras horas, una amenaza alteró todos los planes en el establecimiento. Si bien había versiones que destacaban que se trató de un correo electrónico donde se advertía que irrumpiría en el lugar una persona armada, desde la universidad confirmaron que se trató de un mail referido a la existencia de una bomba en las instalaciones.

Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes
Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes
Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes

Lo primero que hicieron las autoridades de la UCA fue evacuar las instalaciones, indicándoles a docentes y alumnos que se dispusieran en el amplio espacio verde godoicruceño lindante con la universidad. Lo mismo ocurrió en Goretti, que se encuentra en un edificio aparte.

Al lugar llegó personal de la Policía de Mendoza especializado en el rastreo de artefactos explosivos, lo que derivó en la inmediata suspensión de actividades y la evacuación definitiva del edificio,

Consultados por Los Andes, desde la universidad confirmaron la amenaza y la evacuación. Además, confirmaron que radicaron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y que las actividades previstas para hoy fueron reprogramadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Candidatas a reina de Capital 2025 junto a Agostina Saua, Reina Nacional de la Vendimia 2024.

Abren las inscripciones para elegir la reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza: cómo postularse

Por Bernarda García Centurión
Productores reportaron daños en plantaciones de cereza por el granizo caído en distintos sectores rurales.

Tupungato, el más afectado por la tormenta: más de 40 asistencias y suspensión de actividades de aniversario

Por Gisel Guajardo
Los números de la quiniela de Mendoza de este viernes 7 de noviembre. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 7 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Los estudiantes de la UNCuyo utilizan Inteligencia Artificial como una herramienta de estudio.

La universidad en tiempos de IA: qué tipo de profesionales se están formando

Por Bernarda García Centurión